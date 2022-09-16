https://ria.ru/20220916/obstrel-1817259351.html
Украинские военные обстреляли Ясиноватую
Украинские военные обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 16.09.2022
Украинские военные обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:12
2022-09-16T14:12
2022-09-16T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град" , - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
14:12 16.09.2022 (обновлено: 14:19 16.09.2022)
Украинские военные обстреляли Ясиноватую
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили по Ясиноватой шесть ракет из "Града"