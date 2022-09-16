https://ria.ru/20220916/novikombank-1817409492.html
АКРА подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне А+(RU)
АКРА подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне А+(RU) - РИА Новости, 16.09.2022
АКРА подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне А+(RU)
Кредитный рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации "Ростех", подтвержден на уровне А (+) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства АКРА. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:49
2022-09-16T18:49
2022-09-16T18:49
новости компаний - экономика
новикомбанк
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
россия
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Кредитный рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации "Ростех", подтвержден на уровне А (+) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства АКРА."Кредитный рейтинг Новикомбанка обусловлен устойчивым бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, адекватной позицией по фондированию и ликвидности при консервативной оценке риск-профиля", - говорится в отчете АКРА.По мнению АКРА, бизнес-профиль Новикомбанка отражает его достаточно высокие позиции в банковской системе России. При этом банк выполняет все нормативы ЦБ по капиталу с большим запасом и демонстрирует способность к самостоятельной капитализации за счет прибыли, которую стабильно зарабатывает с 2017 года. С 2020 года Новикомбанк выплачивает дивиденды акционеру – Госкорпорации Ростех. Проведенный АКРА стресс-тест говорит о способности Новикомбанка выдержать рост стоимости кредитного риска более чем на 500 б.п. без нарушения минимальных значений нормативовАналитики АКРА отметили низкий уровень соотношения операционных доходов и расходов (cost to income), что подтверждает эффективность основной операционной деятельности Новикомбанка. Качество управления рисками АКРА оценило как "удовлетворительное", при этом уровень проблемной задолженности не изменился по сравнению с прошлым годом и остается на сравнительно низком уровне. Все эти кредиты полностью покрыты резервами. "В рамках основной для банка на данный момент модели развития сформирован кредитный портфель, характеризующийся хорошим качеством", - подчеркивают в АКРА. Аналитики агентства также высоко оценили показатели ликвидности банка – как краткосрочной, так и долгосрочной.Как отмечает пресс-служба банка, данные АКРА подтверждают эффективность работы Новикомбанка."Даже в условиях беспрецедентной турбулентности и санкционного давления, Новикомбанк успешно выполняет ключевые задачи своей стратегии – предоставляет финансирование промышленным предприятиям, наращивает объем капитала за счет собственной прибыли и сохраняет баланс между уровнем рентабельности и консервативным риск-профилем. При этом показатель соотношения операционных доходов и расходов Новикомбанка является одним из лучших на банковском рынке. Таким образом, высокая оценка АКРА подтверждает, что стратегия развития банка как опорного банка Государственной Корпорации "Ростех" является эффективной не только в стабильные годы, но и в условиях экономической непредсказуемости", - цитирует пресс-служба председателя правления Новикомбанка Елену Георгиеву.
https://ria.ru/20220907/dopfinansirovanie-1815272966.html
https://ria.ru/20220907/laureat-1815214653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, новикомбанк, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), россия
Новости компаний - Экономика, Новикомбанк, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Россия
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Кредитный рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации "Ростех", подтвержден на уровне А (+) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства АКРА.
"Кредитный рейтинг Новикомбанка обусловлен устойчивым бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, адекватной позицией по фондированию и ликвидности при консервативной оценке риск-профиля", - говорится в отчете АКРА.
По мнению АКРА, бизнес-профиль Новикомбанка
отражает его достаточно высокие позиции в банковской системе России. При этом банк выполняет все нормативы ЦБ по капиталу с большим запасом и демонстрирует способность к самостоятельной капитализации за счет прибыли, которую стабильно зарабатывает с 2017 года. С 2020 года Новикомбанк выплачивает дивиденды акционеру – Госкорпорации Ростех. Проведенный АКРА стресс-тест говорит о способности Новикомбанка выдержать рост стоимости кредитного риска более чем на 500 б.п. без нарушения минимальных значений нормативов
Аналитики АКРА отметили низкий уровень соотношения операционных доходов и расходов (cost to income), что подтверждает эффективность основной операционной деятельности Новикомбанка. Качество управления рисками АКРА оценило как "удовлетворительное", при этом уровень проблемной задолженности не изменился по сравнению с прошлым годом и остается на сравнительно низком уровне. Все эти кредиты полностью покрыты резервами. "В рамках основной для банка на данный момент модели развития сформирован кредитный портфель, характеризующийся хорошим качеством", - подчеркивают в АКРА. Аналитики агентства также высоко оценили показатели ликвидности банка – как краткосрочной, так и долгосрочной.
Как отмечает пресс-служба банка, данные АКРА подтверждают эффективность работы Новикомбанка.
"Даже в условиях беспрецедентной турбулентности и санкционного давления, Новикомбанк успешно выполняет ключевые задачи своей стратегии – предоставляет финансирование промышленным предприятиям, наращивает объем капитала за счет собственной прибыли и сохраняет баланс между уровнем рентабельности и консервативным риск-профилем. При этом показатель соотношения операционных доходов и расходов Новикомбанка является одним из лучших на банковском рынке. Таким образом, высокая оценка АКРА подтверждает, что стратегия развития банка как опорного банка Государственной Корпорации "Ростех" является эффективной не только в стабильные годы, но и в условиях экономической непредсказуемости", - цитирует пресс-служба председателя правления Новикомбанка Елену Георгиеву.