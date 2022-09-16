https://ria.ru/20220916/novikombank-1817409492.html

АКРА подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне А+(RU)

АКРА подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне А+(RU) - РИА Новости, 16.09.2022

АКРА подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне А+(RU)

Кредитный рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации "Ростех", подтвержден на уровне А (+) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства АКРА. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:49

2022-09-16T18:49

2022-09-16T18:49

новости компаний - экономика

новикомбанк

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

россия

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Кредитный рейтинг Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации "Ростех", подтвержден на уровне А (+) со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства АКРА."Кредитный рейтинг Новикомбанка обусловлен устойчивым бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, адекватной позицией по фондированию и ликвидности при консервативной оценке риск-профиля", - говорится в отчете АКРА.По мнению АКРА, бизнес-профиль Новикомбанка отражает его достаточно высокие позиции в банковской системе России. При этом банк выполняет все нормативы ЦБ по капиталу с большим запасом и демонстрирует способность к самостоятельной капитализации за счет прибыли, которую стабильно зарабатывает с 2017 года. С 2020 года Новикомбанк выплачивает дивиденды акционеру – Госкорпорации Ростех. Проведенный АКРА стресс-тест говорит о способности Новикомбанка выдержать рост стоимости кредитного риска более чем на 500 б.п. без нарушения минимальных значений нормативовАналитики АКРА отметили низкий уровень соотношения операционных доходов и расходов (cost to income), что подтверждает эффективность основной операционной деятельности Новикомбанка. Качество управления рисками АКРА оценило как "удовлетворительное", при этом уровень проблемной задолженности не изменился по сравнению с прошлым годом и остается на сравнительно низком уровне. Все эти кредиты полностью покрыты резервами. "В рамках основной для банка на данный момент модели развития сформирован кредитный портфель, характеризующийся хорошим качеством", - подчеркивают в АКРА. Аналитики агентства также высоко оценили показатели ликвидности банка – как краткосрочной, так и долгосрочной.Как отмечает пресс-служба банка, данные АКРА подтверждают эффективность работы Новикомбанка."Даже в условиях беспрецедентной турбулентности и санкционного давления, Новикомбанк успешно выполняет ключевые задачи своей стратегии – предоставляет финансирование промышленным предприятиям, наращивает объем капитала за счет собственной прибыли и сохраняет баланс между уровнем рентабельности и консервативным риск-профилем. При этом показатель соотношения операционных доходов и расходов Новикомбанка является одним из лучших на банковском рынке. Таким образом, высокая оценка АКРА подтверждает, что стратегия развития банка как опорного банка Государственной Корпорации "Ростех" является эффективной не только в стабильные годы, но и в условиях экономической непредсказуемости", - цитирует пресс-служба председателя правления Новикомбанка Елену Георгиеву.

https://ria.ru/20220907/dopfinansirovanie-1815272966.html

https://ria.ru/20220907/laureat-1815214653.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, новикомбанк, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), россия