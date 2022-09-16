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Небензя указал на неожиданные заявления в ООН по продуктовой сделке - РИА Новости, 16.09.2022
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Небензя указал на неожиданные заявления в ООН по продуктовой сделке
Небензя указал на неожиданные заявления в ООН по продуктовой сделке - РИА Новости, 16.09.2022
Небензя указал на неожиданные заявления в ООН по продуктовой сделке
Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал членам Совета безопасности, что экспорт продовольствия с Украины в рамках продуктовой сделки не соответствует... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T02:15
2022-09-16T02:36
экономика
василий небензя
владимир путин
украина
россия
черное море
оон
евросоюз
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ООН, 16 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал членам Совета безопасности, что экспорт продовольствия с Украины в рамках продуктовой сделки не соответствует декларировавшимся изначально задачам этой сделки.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС."Еще в мае этого года на заседании СБ и в СМИ представители ООН говорили о важности экспорта зерна через Черное море с Украины, которую позиционировали как мировую житницу", - сказал Небензя. Он отметил, что география отгрузок в рамках черноморской инициативы показывает, что почти половина всех поставок идет в страны с высоким уровнем дохода, а в беднейшие государства в состоянии продовольственного кризиса "отправлено всего шесть судов из 136, то есть 4%, с грузом чуть более 250 тысяч тонн". "Для сравнения, в страны ЕС ушло 58 судов, то есть 42%, с грузом более 1 миллиона 200 тысяч тонн", - заметил дипломат.Небензя обратил внимание на звучащие объяснения, что часть поступающего в Европу зерна якобы реэкспортируется в нуждающиеся страны. "Насколько знаем, такой работой, как и ранее, занимаются турецкие коллеги, предварительно перерабатывающие зерно. Но о реэкспорте зерна странами Евросоюза мы до сих пор не слышали, кроме как от дипломатов ЕС в Нью-Йорке. Интересно, как проводится реэкспорт из Европы нуждающимся? На коммерческой основе по рыночным ценам", - поинтересовался он.В понедельник Совместный координационный центр (СКЦ) информировал, что 44% рейсов с Украины в рамках продуктовой сделки направились в страны с высоким доходом, еще 27% судов вышли в страны с доходом выше среднего и порядка 28% направились "в страны с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего".
https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817139358.html
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экономика, василий небензя, владимир путин, украина, россия, черное море, оон, евросоюз
Экономика, Василий Небензя, Владимир Путин, Украина, Россия, Черное море, ООН, Евросоюз
02:15 16.09.2022 (обновлено: 02:36 16.09.2022)
 
Небензя указал на неожиданные заявления в ООН по продуктовой сделке

Небензя указал, что продуктовая сделка не работает на благо "беднейших из бедных"

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Брайан Смит
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал членам Совета безопасности, что экспорт продовольствия с Украины в рамках продуктовой сделки не соответствует декларировавшимся изначально задачам этой сделки.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 23:37
Санкции США и ЕС мешают российскому экспорту, заявил Небензя
"Еще в мае этого года на заседании СБ и в СМИ представители ООН говорили о важности экспорта зерна через Черное море с Украины, которую позиционировали как мировую житницу", - сказал Небензя. Он отметил, что география отгрузок в рамках черноморской инициативы показывает, что почти половина всех поставок идет в страны с высоким уровнем дохода, а в беднейшие государства в состоянии продовольственного кризиса "отправлено всего шесть судов из 136, то есть 4%, с грузом чуть более 250 тысяч тонн". "Для сравнения, в страны ЕС ушло 58 судов, то есть 42%, с грузом более 1 миллиона 200 тысяч тонн", - заметил дипломат.
Небензя обратил внимание на звучащие объяснения, что часть поступающего в Европу зерна якобы реэкспортируется в нуждающиеся страны. "Насколько знаем, такой работой, как и ранее, занимаются турецкие коллеги, предварительно перерабатывающие зерно. Но о реэкспорте зерна странами Евросоюза мы до сих пор не слышали, кроме как от дипломатов ЕС в Нью-Йорке. Интересно, как проводится реэкспорт из Европы нуждающимся? На коммерческой основе по рыночным ценам", - поинтересовался он.
"На этом фоне позавчера из заявления ооновских коллег мы неожиданно узнали, что изначальной целью черноморской инициативы было восстановить коммерческие поставки из региона традиционным покупателям. Но как это согласуется с предыдущими заявлениями о помощи "беднейшим из бедных"? Им по линии Всемирной продовольственной программы ушло пока только два судна, готовится третье", - заявил постпред.
В понедельник Совместный координационный центр (СКЦ) информировал, что 44% рейсов с Украины в рамках продуктовой сделки направились в страны с высоким доходом, еще 27% судов вышли в страны с доходом выше среднего и порядка 28% направились "в страны с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
00:24
Небензя рассказал о российских удобрениях, застрявших в портах Европы
 
ЭкономикаВасилий НебензяВладимир ПутинУкраинаРоссияЧерное мореООНЕвросоюз
 
 
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