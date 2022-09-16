https://ria.ru/20220916/nebenzya-1817146287.html

Небензя указал на неожиданные заявления в ООН по продуктовой сделке

Небензя указал на неожиданные заявления в ООН по продуктовой сделке - РИА Новости, 16.09.2022

Небензя указал на неожиданные заявления в ООН по продуктовой сделке

Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал членам Совета безопасности, что экспорт продовольствия с Украины в рамках продуктовой сделки не соответствует... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T02:15

2022-09-16T02:15

2022-09-16T02:36

экономика

василий небензя

владимир путин

украина

россия

черное море

оон

евросоюз

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ООН, 16 сен – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал членам Совета безопасности, что экспорт продовольствия с Украины в рамках продуктовой сделки не соответствует декларировавшимся изначально задачам этой сделки.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС."Еще в мае этого года на заседании СБ и в СМИ представители ООН говорили о важности экспорта зерна через Черное море с Украины, которую позиционировали как мировую житницу", - сказал Небензя. Он отметил, что география отгрузок в рамках черноморской инициативы показывает, что почти половина всех поставок идет в страны с высоким уровнем дохода, а в беднейшие государства в состоянии продовольственного кризиса "отправлено всего шесть судов из 136, то есть 4%, с грузом чуть более 250 тысяч тонн". "Для сравнения, в страны ЕС ушло 58 судов, то есть 42%, с грузом более 1 миллиона 200 тысяч тонн", - заметил дипломат.Небензя обратил внимание на звучащие объяснения, что часть поступающего в Европу зерна якобы реэкспортируется в нуждающиеся страны. "Насколько знаем, такой работой, как и ранее, занимаются турецкие коллеги, предварительно перерабатывающие зерно. Но о реэкспорте зерна странами Евросоюза мы до сих пор не слышали, кроме как от дипломатов ЕС в Нью-Йорке. Интересно, как проводится реэкспорт из Европы нуждающимся? На коммерческой основе по рыночным ценам", - поинтересовался он.В понедельник Совместный координационный центр (СКЦ) информировал, что 44% рейсов с Украины в рамках продуктовой сделки направились в страны с высоким доходом, еще 27% судов вышли в страны с доходом выше среднего и порядка 28% направились "в страны с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего".

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817139358.html

https://ria.ru/20220916/nebenzya-1817141659.html

украина

россия

черное море

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экономика, василий небензя, владимир путин, украина, россия, черное море, оон, евросоюз