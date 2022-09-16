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Небензя прокомментировал проекты Лондона по выращиванию съедобных насекомых - РИА Новости, 16.09.2022
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Небензя прокомментировал проекты Лондона по выращиванию съедобных насекомых
Небензя прокомментировал проекты Лондона по выращиванию съедобных насекомых - РИА Новости, 16.09.2022
Небензя прокомментировал проекты Лондона по выращиванию съедобных насекомых
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал циничными проекты Великобритании по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T00:45
2022-09-16T00:45
василий небензя
лондон
россия
великобритания
оон
всемирный банк
совет безопасности оон
в мире
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ООН, 16 сен - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал циничными проекты Великобритании по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых."В начале сентября ознакомились со статье в газете Guardian о британских проектах по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых. Сегодня на одном из мероприятий услышали, что такие проекты поддерживает и Всемирный банк со ссылкой на дороговизну удобрений. Вряд ли подобный циничный подход решит проблему", - сказал Небензя на заседании СБ ООН по теме продовольственной безопасности.
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василий небензя, лондон, россия, великобритания, оон, всемирный банк, совет безопасности оон, в мире
Василий Небензя, Лондон, Россия, Великобритания, ООН, Всемирный банк, Совет Безопасности ООН, В мире
00:45 16.09.2022
 
Небензя прокомментировал проекты Лондона по выращиванию съедобных насекомых

Небензя назвал циничными проекты Лондона по выращиванию съедобных насекомых для африканцев

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПостпред РФ при ООН Василий Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 16 сен - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал циничными проекты Великобритании по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых.
"В начале сентября ознакомились со статье в газете Guardian о британских проектах по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых. Сегодня на одном из мероприятий услышали, что такие проекты поддерживает и Всемирный банк со ссылкой на дороговизну удобрений. Вряд ли подобный циничный подход решит проблему", - сказал Небензя на заседании СБ ООН по теме продовольственной безопасности.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
00:24
Небензя рассказал о российских удобрениях, застрявших в портах Европы
 
Василий НебензяЛондонРоссияВеликобританияООНВсемирный банкСовет Безопасности ООНВ мире
 
 
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