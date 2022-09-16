https://ria.ru/20220916/nebenzya-1817143169.html

Небензя прокомментировал проекты Лондона по выращиванию съедобных насекомых

Небензя прокомментировал проекты Лондона по выращиванию съедобных насекомых - РИА Новости, 16.09.2022

Небензя прокомментировал проекты Лондона по выращиванию съедобных насекомых

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал циничными проекты Великобритании по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T00:45

2022-09-16T00:45

2022-09-16T00:45

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ООН, 16 сен - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал циничными проекты Великобритании по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых."В начале сентября ознакомились со статье в газете Guardian о британских проектах по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых. Сегодня на одном из мероприятий услышали, что такие проекты поддерживает и Всемирный банк со ссылкой на дороговизну удобрений. Вряд ли подобный циничный подход решит проблему", - сказал Небензя на заседании СБ ООН по теме продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20220916/nebenzya-1817141659.html

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