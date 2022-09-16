https://ria.ru/20220916/nebenzya-1817141659.html

Небензя рассказал о российских удобрениях, застрявших в портах Европы

Небензя рассказал о российских удобрениях, застрявших в портах Европы - РИА Новости, 16.09.2022

Небензя рассказал о российских удобрениях, застрявших в портах Европы

В европейских портах из-за западных санкций застряли около 300 тысяч тонн российских удобрений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T00:24

2022-09-16T00:24

2022-09-16T00:24

экономика

василий небензя

россия

европа

совет безопасности оон

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ООН, 16 сен - РИА Новости. В европейских портах из-за западных санкций застряли около 300 тысяч тонн российских удобрений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий НебензяПо его словам, в этом году с новыми санкциями и разрывом цепочек поставок положение стало еще хуже.Как указал постпред, производители из РФ готовы на безвозмездной основе передать в развивающиеся страны эту продукцию, которую им не дают вывезти.

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817139358.html

россия

европа

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экономика, василий небензя, россия, европа, совет безопасности оон