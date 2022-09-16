Небензя рассказал о российских удобрениях, застрявших в портах Европы
Небензя рассказал о российских удобрениях, застрявших в портах Европы из-за санкций
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
ООН, 16 сен - РИА Новости. В европейских портах из-за западных санкций застряли около 300 тысяч тонн российских удобрений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя
"Ситуация с российскими удобрениями вызывает тревогу. Мировые цены на эту продукцию еще в 2021 году достигли рекордного уровня, в том числе как результат дестабилизации рынков из-за непродуманного курса на форсированный энергопереход и неконкурентной борьбы с российскими энергоносителями", - сказал Небензя.
По его словам, в этом году с новыми санкциями и разрывом цепочек поставок положение стало еще хуже.
"Против руководства ряда частных фирм-производителей удобрений из России ввели персональные рестрикции. Их продукция в ряде европейских портов блокирована властями. Речь идет почти о 300 тысяч тонн на десятки миллионов долларов", - подчеркнул Небензя.
Как указал постпред, производители из РФ готовы на безвозмездной основе передать в развивающиеся страны эту продукцию, которую им не дают вывезти.