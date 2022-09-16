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Небензя рассказал о российских удобрениях, застрявших в портах Европы - РИА Новости, 16.09.2022
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Небензя рассказал о российских удобрениях, застрявших в портах Европы
Небензя рассказал о российских удобрениях, застрявших в портах Европы - РИА Новости, 16.09.2022
Небензя рассказал о российских удобрениях, застрявших в портах Европы
В европейских портах из-за западных санкций застряли около 300 тысяч тонн российских удобрений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T00:24
2022-09-16T00:24
экономика
василий небензя
россия
европа
совет безопасности оон
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ООН, 16 сен - РИА Новости. В европейских портах из-за западных санкций застряли около 300 тысяч тонн российских удобрений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий НебензяПо его словам, в этом году с новыми санкциями и разрывом цепочек поставок положение стало еще хуже.Как указал постпред, производители из РФ готовы на безвозмездной основе передать в развивающиеся страны эту продукцию, которую им не дают вывезти.
https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817139358.html
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экономика, василий небензя, россия, европа, совет безопасности оон
Экономика, Василий Небензя, Россия, Европа, Совет Безопасности ООН
00:24 16.09.2022
 
Небензя рассказал о российских удобрениях, застрявших в портах Европы

Небензя рассказал о российских удобрениях, застрявших в портах Европы из-за санкций

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 16 сен - РИА Новости. В европейских портах из-за западных санкций застряли около 300 тысяч тонн российских удобрений, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя
"Ситуация с российскими удобрениями вызывает тревогу. Мировые цены на эту продукцию еще в 2021 году достигли рекордного уровня, в том числе как результат дестабилизации рынков из-за непродуманного курса на форсированный энергопереход и неконкурентной борьбы с российскими энергоносителями", - сказал Небензя.
По его словам, в этом году с новыми санкциями и разрывом цепочек поставок положение стало еще хуже.
"Против руководства ряда частных фирм-производителей удобрений из России ввели персональные рестрикции. Их продукция в ряде европейских портов блокирована властями. Речь идет почти о 300 тысяч тонн на десятки миллионов долларов", - подчеркнул Небензя.
Как указал постпред, производители из РФ готовы на безвозмездной основе передать в развивающиеся страны эту продукцию, которую им не дают вывезти.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 23:37
Санкции США и ЕС мешают российскому экспорту, заявил Небензя
 
ЭкономикаВасилий НебензяРоссияЕвропаСовет Безопасности ООН
 
 
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