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В центре Италии за несколько часов выпала треть годовой нормы осадков

В центре Италии за несколько часов выпала треть годовой нормы осадков - РИА Новости, 16.09.2022

В центре Италии за несколько часов выпала треть годовой нормы осадков

Треть годовой нормы осадков выпала в ряде районов центральной итальянской области Марке, некоторые из них получили двойной объем осадков, которые там выпадают... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:38

2022-09-16T15:38

2022-09-16T15:38

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италия

кампания (италия)

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РИМ, 16 сен – РИА Новости. Треть годовой нормы осадков выпала в ряде районов центральной итальянской области Марке, некоторые из них получили двойной объем осадков, которые там выпадают за лето, заявил глава службы гражданской обороны Италии Фабрицио Курчо."Событие оказалось гораздо хуже, чем в каком-либо виде предполагалось", - заявил Курчо журналистам после совещания в Анконе. "За несколько часов выпала треть того количества осадков, которое обычно выпадает в этих районах за год, а в некоторых районах дождей выпало в два раза больше, чем за лето", - сказал глава службы журналистам в эфире новостных телеканалов. По его словам, погодный фронт смещается на юг в сторону области Кампания. "Я воспользуюсь случаем, чтобы сказать, что нас ждет трудная зима", - добавил Курчо.По последним данным, которые распространил телеканал Rainews24, жертвами внезапной непогоды стали 11 человек, четверо продолжают считаться пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились 50 человек, в основном из-за травм и переохлаждения. По сообщению префектуры Анконы, дома покинули сотни человек.Основной удар стихии приняла провинция Анконы на побережье Адриатического моря. Ливень привел к затоплению улиц, превратившихся в бурные потоки воды, обломков и грязи, в которых застревали автомобили и деревья.Агентство askanews со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Совмин на заседании в пятницу утром одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в Марке для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий природного явления.

https://ria.ru/20220915/tayfun-1816944519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, марке, италия, кампания (италия)