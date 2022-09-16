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В центре Италии за несколько часов выпала треть годовой нормы осадков - РИА Новости, 16.09.2022
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В центре Италии за несколько часов выпала треть годовой нормы осадков
В центре Италии за несколько часов выпала треть годовой нормы осадков - РИА Новости, 16.09.2022
В центре Италии за несколько часов выпала треть годовой нормы осадков
Треть годовой нормы осадков выпала в ряде районов центральной итальянской области Марке, некоторые из них получили двойной объем осадков, которые там выпадают... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:38
2022-09-16T15:38
в мире
марке
италия
кампания (италия)
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РИМ, 16 сен – РИА Новости. Треть годовой нормы осадков выпала в ряде районов центральной итальянской области Марке, некоторые из них получили двойной объем осадков, которые там выпадают за лето, заявил глава службы гражданской обороны Италии Фабрицио Курчо."Событие оказалось гораздо хуже, чем в каком-либо виде предполагалось", - заявил Курчо журналистам после совещания в Анконе. "За несколько часов выпала треть того количества осадков, которое обычно выпадает в этих районах за год, а в некоторых районах дождей выпало в два раза больше, чем за лето", - сказал глава службы журналистам в эфире новостных телеканалов. По его словам, погодный фронт смещается на юг в сторону области Кампания. "Я воспользуюсь случаем, чтобы сказать, что нас ждет трудная зима", - добавил Курчо.По последним данным, которые распространил телеканал Rainews24, жертвами внезапной непогоды стали 11 человек, четверо продолжают считаться пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились 50 человек, в основном из-за травм и переохлаждения. По сообщению префектуры Анконы, дома покинули сотни человек.Основной удар стихии приняла провинция Анконы на побережье Адриатического моря. Ливень привел к затоплению улиц, превратившихся в бурные потоки воды, обломков и грязи, в которых застревали автомобили и деревья.Агентство askanews со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Совмин на заседании в пятницу утром одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в Марке для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий природного явления.
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в мире, марке, италия, кампания (италия)
В мире, Марке, Италия, Кампания (Италия)
15:38 16.09.2022
 
В центре Италии за несколько часов выпала треть годовой нормы осадков

Треть годовой нормы осадков выпала в нескольких районах итальянской области Марке

© Фото : Vigili del FuocoПоследствия ливней в ряде районов центральной итальянской области Марке
Последствия ливней в ряде районов центральной итальянской области Марке - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : Vigili del Fuoco
Последствия ливней в ряде районов центральной итальянской области Марке
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РИМ, 16 сен – РИА Новости. Треть годовой нормы осадков выпала в ряде районов центральной итальянской области Марке, некоторые из них получили двойной объем осадков, которые там выпадают за лето, заявил глава службы гражданской обороны Италии Фабрицио Курчо.
"Событие оказалось гораздо хуже, чем в каком-либо виде предполагалось", - заявил Курчо журналистам после совещания в Анконе. "За несколько часов выпала треть того количества осадков, которое обычно выпадает в этих районах за год, а в некоторых районах дождей выпало в два раза больше, чем за лето", - сказал глава службы журналистам в эфире новостных телеканалов. По его словам, погодный фронт смещается на юг в сторону области Кампания. "Я воспользуюсь случаем, чтобы сказать, что нас ждет трудная зима", - добавил Курчо.
По последним данным, которые распространил телеканал Rainews24, жертвами внезапной непогоды стали 11 человек, четверо продолжают считаться пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились 50 человек, в основном из-за травм и переохлаждения. По сообщению префектуры Анконы, дома покинули сотни человек.
Основной удар стихии приняла провинция Анконы на побережье Адриатического моря. Ливень привел к затоплению улиц, превратившихся в бурные потоки воды, обломков и грязи, в которых застревали автомобили и деревья.
Агентство askanews со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Совмин на заседании в пятницу утром одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в Марке для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий природного явления.
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