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Путин обсудил с Си Цзиньпинем расчеты в нацвалютах
Путин обсудил с Си Цзиньпинем расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 16.09.2022
Путин обсудил с Си Цзиньпинем расчеты в нацвалютах
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с лидером КНР Си Цзиньпинем расчеты в национальных валютах, которые растут, но не так быстро, как хотелось... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:27
2022-09-16T19:27
2022-09-16T19:27
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
узбекистан
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с лидером КНР Си Цзиньпинем расчеты в национальных валютах, которые растут, но не так быстро, как хотелось бы."Говорили о необходимости расширения торговли и расчетов в национальных валютах - растут постепенно, не так быстро, как бы нам всем хотелось, но тем не менее все это продвигается", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.
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владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, узбекистан, саммит шос в самарканде
Владимир Путин, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Узбекистан, Саммит ШОС в Самарканде
Путин обсудил с Си Цзиньпинем расчеты в нацвалютах
Путин обсудил с Си Цзиньпинем расчеты в национальных валютах