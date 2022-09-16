https://ria.ru/20220916/natsvalyuty-1817422519.html

Путин обсудил с Си Цзиньпинем расчеты в нацвалютах

Путин обсудил с Си Цзиньпинем расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 16.09.2022

Путин обсудил с Си Цзиньпинем расчеты в нацвалютах

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с лидером КНР Си Цзиньпинем расчеты в национальных валютах, которые растут, но не так быстро, как хотелось... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:27

2022-09-16T19:27

2022-09-16T19:27

владимир путин

си цзиньпин

россия

китай

узбекистан

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с лидером КНР Си Цзиньпинем расчеты в национальных валютах, которые растут, но не так быстро, как хотелось бы."Говорили о необходимости расширения торговли и расчетов в национальных валютах - растут постепенно, не так быстро, как бы нам всем хотелось, но тем не менее все это продвигается", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.

https://ria.ru/20220916/tovarooborot-1817418153.html

россия

китай

узбекистан

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владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, узбекистан, саммит шос в самарканде