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Путин заявил о росте доли расчетов в нацвалютах между государствами ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин заявил о росте доли расчетов в нацвалютах между государствами ШОС
Путин заявил о росте доли расчетов в нацвалютах между государствами ШОС - РИА Новости, 16.09.2022
Путин заявил о росте доли расчетов в нацвалютах между государствами ШОС
Доля расчетов в национальных валютах между государствами-участниками ШОС растет, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая на саммите ШОС. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:02
2022-09-16T12:02
в мире
россия
шос
владимир путин
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Доля расчетов в национальных валютах между государствами-участниками ШОС растет, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая на саммите ШОС."Конечно, существенной частью деятельности ШОС традиционно является укрепление экономической части сотрудничества. Совместными усилиями расширяются торгово-инвестиционные обмены, реализуются взаимовыгодные коммерческие проекты в самых разных отраслях. Растет доля расчетов в национальных валютах", - сказал Путин.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники также подпишут Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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в мире, россия, шос, владимир путин, саммит шос в самарканде
В мире, Россия, ШОС, Владимир Путин, Саммит ШОС в Самарканде
12:02 16.09.2022
 
Путин заявил о росте доли расчетов в нацвалютах между государствами ШОС

Президент Путин заявил, что доля расчетов в нацвалютах между государствами ШОС растет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкРабочая встреча высших должностных лиц ШОС
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС. Архивное фото
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Доля расчетов в национальных валютах между государствами-участниками ШОС растет, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая на саммите ШОС.
"Конечно, существенной частью деятельности ШОС традиционно является укрепление экономической части сотрудничества. Совместными усилиями расширяются торгово-инвестиционные обмены, реализуются взаимовыгодные коммерческие проекты в самых разных отраслях. Растет доля расчетов в национальных валютах", - сказал Путин.
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Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники также подпишут Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Президент РФ Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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