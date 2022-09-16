https://ria.ru/20220916/natsvalyuty-1817207593.html

Путин заявил о росте доли расчетов в нацвалютах между государствами ШОС

Путин заявил о росте доли расчетов в нацвалютах между государствами ШОС - РИА Новости, 16.09.2022

Путин заявил о росте доли расчетов в нацвалютах между государствами ШОС

Доля расчетов в национальных валютах между государствами-участниками ШОС растет, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая на саммите ШОС. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:02

2022-09-16T12:02

2022-09-16T12:02

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шос

владимир путин

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Доля расчетов в национальных валютах между государствами-участниками ШОС растет, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая на саммите ШОС."Конечно, существенной частью деятельности ШОС традиционно является укрепление экономической части сотрудничества. Совместными усилиями расширяются торгово-инвестиционные обмены, реализуются взаимовыгодные коммерческие проекты в самых разных отраслях. Растет доля расчетов в национальных валютах", - сказал Путин.Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября. Участники также подпишут Самаркандскую декларацию, в которой закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным вопросам.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817197233.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, шос, владимир путин, саммит шос в самарканде