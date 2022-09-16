https://ria.ru/20220916/nabiullina-1817300111.html
Глава ЦБ Набиуллина пока не видит оснований снова надевать броши
Глава ЦБ Набиуллина пока не видит оснований снова надевать броши - РИА Новости, 16.09.2022
Глава ЦБ Набиуллина пока не видит оснований снова надевать броши
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши после заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:39
2022-09-16T15:39
2022-09-16T15:39
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши после заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке."Что касается брошей, я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать", - сказала Набиуллина на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.Глава регулятора ранее традиционно выступала каждый раз с новой брошью на пресс-конференциях по итогам заседаний совета директоров по ставке. Таким образом она нередко посылала определенные сигналы рынку.С марта текущего года Набиуллина перестала появляться перед журналистами с брошью.
https://ria.ru/20220908/nabiullina-1815416919.html
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Глава ЦБ Набиуллина пока не видит оснований снова надевать броши
Глава Банка России Набиуллина заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши после заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке.
"Что касается брошей, я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать", - сказала Набиуллина на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава регулятора ранее традиционно выступала каждый раз с новой брошью на пресс-конференциях по итогам заседаний совета директоров по ставке. Таким образом она нередко посылала определенные сигналы рынку.
С марта текущего года Набиуллина перестала появляться перед журналистами с брошью.