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Собянин анонсировал создание гастрокластера на площади Трех вокзалов - РИА Новости, 16.09.2022
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Собянин анонсировал создание гастрокластера на площади Трех вокзалов
Собянин анонсировал создание гастрокластера на площади Трех вокзалов - РИА Новости, 16.09.2022
Собянин анонсировал создание гастрокластера на площади Трех вокзалов
Новая точка притяжения появится в Басманном и Красносельском районах столицы, здесь откроется гастрономический кластер "Депо. Три вокзала" и Музей транспорта... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:22
2022-09-16T19:22
общество
сергей собянин
москва
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новая точка притяжения появится в Басманном и Красносельском районах столицы, здесь откроется гастрономический кластер "Депо. Три вокзала" и Музей транспорта Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Площадь Трех вокзалов представлять не надо. Это огромный транспортный узел, пожалуй, самый большой в России, около полумиллиона пассажиров каждый день через него проходит, и территория за вокзалами, как правило, носила утилитарный характер, располагались гаражи, различные депо, хозяйственные постройки… На этой территории будет два интересных объекта - это Музей транспорта и гастрономический кластер", - сказал мэр.В материалах пресс-службы отмечается, что гастрономический квартал будет размещён в 6 корпусах общей площадью 10,8 тысяч квадратных метро. Он станет новым общественным пространством, включающим фудмолл, предприятия торговли, гастрономические проекты, бизнес-кластер, кинопаркинг.Также Собянин отметил, что реставрация исторических зданий займет еще некоторое время. Но, не дожидаясь ее окончания, специалисты провели благоустройство улиц Басманного и Красносельского районов. Таким образом, завершено создание нового пешеходного маршрута от Лужников или СИТИ до Кремля и далее по Маросейке, Покровке и Старой Басманной в парк "Сокольники" протяженностью порядка 15 километров."Все это вместе преображает эти районы, даёт им другой статус, уровень, ценность этих территорий и самое главное, даёт возможность тысячи москвичам побывать в новом месте, провести время в выходные в культурных объектах и на гастрономических площадках. Здесь ещё будет небольшой бизнес-парк посвящённый гастрономическими технологиям. То есть, в Москве через несколько месяцев появится новая точка притяжения", - добавил мэр.Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что основные строительные работы в кластере закончатся в следующем году, а открытие постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы планируется на 2024 год."По поручению мэра города первая задача - это приведение в порядок этой архитектурной красоты (Музея транспорта Москвы), которая досталась нам в наследство, состояние ее аварийное, поэтому мы восстанавливаем этот объект, возвращаем его изначальный вид и максимально приспосабливаем его для москвичей", - сказал Ликсутов.Он отметил, что в музее планируется разместить уникальные образцы городского транспорта от самых старых до самых новых моделей. "Из ещё уникальных вещей мы собираемся делать там специальные классы и выставочные площадки для студентов московских транспортных вузов, где бы они могли показать свои работы, интеграции и интеллектуальные наработки, связанные с управлением, дорожным движением и организацией маршрутной среды", - сказал заммэра.Он добавил, что для детей будут открыты специальные классы и площадки, где они смогут стать маленькими реставраторами городской техники, покрасить автобус, попробовать себя как водитель транспорта и даже получить детские водительские права. Также Ликсутов подчеркнул, что планируется, что после открытия Музей транспорта Москвы будет посещать не менее 500 тысяч человек в год.
https://ria.ru/20220111/mtsd-1767281473.html
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общество, сергей собянин, москва, россия
Общество, Сергей Собянин, Москва, Россия
19:22 16.09.2022
 
Собянин анонсировал создание гастрокластера на площади Трех вокзалов

Собянин рассказал о планируемых гастрокластере и музее транспорта у Комсомольской площади

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСтанция метро "Комсомольская" и Ленинградский вокзал в Москве
Станция метро Комсомольская и Ленинградский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Станция метро "Комсомольская" и Ленинградский вокзал в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новая точка притяжения появится в Басманном и Красносельском районах столицы, здесь откроется гастрономический кластер "Депо. Три вокзала" и Музей транспорта Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Площадь Трех вокзалов представлять не надо. Это огромный транспортный узел, пожалуй, самый большой в России, около полумиллиона пассажиров каждый день через него проходит, и территория за вокзалами, как правило, носила утилитарный характер, располагались гаражи, различные депо, хозяйственные постройки… На этой территории будет два интересных объекта - это Музей транспорта и гастрономический кластер", - сказал мэр.
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В материалах пресс-службы отмечается, что гастрономический квартал будет размещён в 6 корпусах общей площадью 10,8 тысяч квадратных метро. Он станет новым общественным пространством, включающим фудмолл, предприятия торговли, гастрономические проекты, бизнес-кластер, кинопаркинг.
Также Собянин отметил, что реставрация исторических зданий займет еще некоторое время. Но, не дожидаясь ее окончания, специалисты провели благоустройство улиц Басманного и Красносельского районов. Таким образом, завершено создание нового пешеходного маршрута от Лужников или СИТИ до Кремля и далее по Маросейке, Покровке и Старой Басманной в парк "Сокольники" протяженностью порядка 15 километров.
"Все это вместе преображает эти районы, даёт им другой статус, уровень, ценность этих территорий и самое главное, даёт возможность тысячи москвичам побывать в новом месте, провести время в выходные в культурных объектах и на гастрономических площадках. Здесь ещё будет небольшой бизнес-парк посвящённый гастрономическими технологиям. То есть, в Москве через несколько месяцев появится новая точка притяжения", - добавил мэр.
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Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что основные строительные работы в кластере закончатся в следующем году, а открытие постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы планируется на 2024 год.
"По поручению мэра города первая задача - это приведение в порядок этой архитектурной красоты (Музея транспорта Москвы), которая досталась нам в наследство, состояние ее аварийное, поэтому мы восстанавливаем этот объект, возвращаем его изначальный вид и максимально приспосабливаем его для москвичей", - сказал Ликсутов.
Он отметил, что в музее планируется разместить уникальные образцы городского транспорта от самых старых до самых новых моделей. "Из ещё уникальных вещей мы собираемся делать там специальные классы и выставочные площадки для студентов московских транспортных вузов, где бы они могли показать свои работы, интеграции и интеллектуальные наработки, связанные с управлением, дорожным движением и организацией маршрутной среды", - сказал заммэра.
Он добавил, что для детей будут открыты специальные классы и площадки, где они смогут стать маленькими реставраторами городской техники, покрасить автобус, попробовать себя как водитель транспорта и даже получить детские водительские права. Также Ликсутов подчеркнул, что планируется, что после открытия Музей транспорта Москвы будет посещать не менее 500 тысяч человек в год.
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