Рейтинг@Mail.ru
Глава Мордовии рассказал об именных подразделениях добровольцев на Украине - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/mordoviya-1817323578.html
Глава Мордовии рассказал об именных подразделениях добровольцев на Украине
Глава Мордовии рассказал об именных подразделениях добровольцев на Украине - РИА Новости, 16.09.2022
Глава Мордовии рассказал об именных подразделениях добровольцев на Украине
Глава Мордовии Артём Здунов заявил РИА Новости, что республика "с особой ответственностью" готовит добровольцев для участия в спецоперации на Украине, уроженцы... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:27
2022-09-16T16:27
специальная военная операция на украине
общество
артем здунов
украина
россия
республика мордовия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800406712_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ace095b31e1f540ffcd3a5d267af2314.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов заявил РИА Новости, что республика "с особой ответственностью" готовит добровольцев для участия в спецоперации на Украине, уроженцы Мордовии сражаются в составе трех именных подразделений - "Кавал", "Сияжар" и "Аралай".Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации."Задачу по формированию добровольческих подразделений республика выполняет с особой ответственностью. Мордовия – многонациональная республика. Мы не признаем "идеологию", когда людей по признаку национальности угнетают, унижают, убивают", - сказал Здунов. Он отметил, что мужчины Мордовии уже несут боевую вахту в составе именных подразделений "Кавал", "Сияжар" и "Аралай". "По отзывам боевых командиров, наши сражаются с нацизмом, не щадя себя. Гордимся ими. И помогаем всей республикой - техникой, амуницией, продовольствием, средствами связи, медикаментами. Комплектовать добровольческие подразделения продолжаем", - подчеркнул глава Мордовии.Он заявил, что власти региона понимают, как важно заботиться о семьях тех, кто защищает Родину. "Делаем всё, что можно, на связи с каждой семьей. Вопросы стараемся решать оперативно, помогаем родным с лечением, трудоустройством, получением образования, любыми бытовыми вопросами", - рассказал Здунов.Он также добавил, что Мордовия продолжает принимать у себя беженцев. "Первые прибыли в феврале, сегодня встречаем очередную группу. Всем дадим кров, обеспечим питанием, трудоустроим, дети пойдут в детсады и школы. В Мордовии к прибывшим чуткое, родственное отношение, встречаем как своих", - сказал Здунов.
https://ria.ru/20220916/operatsiya-1817269360.html
https://ria.ru/20220916/dobrovoltsy-1817219525.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800406712_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e28cfe3b72ad9636deb204222086e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, артем здунов, украина, россия, республика мордовия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Артем Здунов, Украина, Россия, Республика Мордовия, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:27 16.09.2022
 
Глава Мордовии рассказал об именных подразделениях добровольцев на Украине

Глава Мордовии Здунов: на Украине сражаются три подразделения добровольцев из республики

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов заявил РИА Новости, что республика "с особой ответственностью" готовит добровольцев для участия в спецоперации на Украине, уроженцы Мордовии сражаются в составе трех именных подразделений - "Кавал", "Сияжар" и "Аралай".
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации.
"Задачу по формированию добровольческих подразделений республика выполняет с особой ответственностью. Мордовия – многонациональная республика. Мы не признаем "идеологию", когда людей по признаку национальности угнетают, унижают, убивают", - сказал Здунов. Он отметил, что мужчины Мордовии уже несут боевую вахту в составе именных подразделений "Кавал", "Сияжар" и "Аралай". "По отзывам боевых командиров, наши сражаются с нацизмом, не щадя себя. Гордимся ими. И помогаем всей республикой - техникой, амуницией, продовольствием, средствами связи, медикаментами. Комплектовать добровольческие подразделения продолжаем", - подчеркнул глава Мордовии.
Он заявил, что власти региона понимают, как важно заботиться о семьях тех, кто защищает Родину. "Делаем всё, что можно, на связи с каждой семьей. Вопросы стараемся решать оперативно, помогаем родным с лечением, трудоустройством, получением образования, любыми бытовыми вопросами", - рассказал Здунов.
Он также добавил, что Мордовия продолжает принимать у себя беженцев. "Первые прибыли в феврале, сегодня встречаем очередную группу. Всем дадим кров, обеспечим питанием, трудоустроим, дети пойдут в детсады и школы. В Мордовии к прибывшим чуткое, родственное отношение, встречаем как своих", - сказал Здунов.

Читайте также:

 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАртем ЗдуновУкраинаРоссияРеспублика МордовияЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала