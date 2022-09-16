https://ria.ru/20220916/mordoviya-1817323578.html

Глава Мордовии рассказал об именных подразделениях добровольцев на Украине

Глава Мордовии рассказал об именных подразделениях добровольцев на Украине - РИА Новости, 16.09.2022

Глава Мордовии рассказал об именных подразделениях добровольцев на Украине

Глава Мордовии Артём Здунов заявил РИА Новости, что республика "с особой ответственностью" готовит добровольцев для участия в спецоперации на Украине, уроженцы... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:27

2022-09-16T16:27

2022-09-16T16:27

специальная военная операция на украине

общество

артем здунов

украина

россия

республика мордовия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов заявил РИА Новости, что республика "с особой ответственностью" готовит добровольцев для участия в спецоперации на Украине, уроженцы Мордовии сражаются в составе трех именных подразделений - "Кавал", "Сияжар" и "Аралай".Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации."Задачу по формированию добровольческих подразделений республика выполняет с особой ответственностью. Мордовия – многонациональная республика. Мы не признаем "идеологию", когда людей по признаку национальности угнетают, унижают, убивают", - сказал Здунов. Он отметил, что мужчины Мордовии уже несут боевую вахту в составе именных подразделений "Кавал", "Сияжар" и "Аралай". "По отзывам боевых командиров, наши сражаются с нацизмом, не щадя себя. Гордимся ими. И помогаем всей республикой - техникой, амуницией, продовольствием, средствами связи, медикаментами. Комплектовать добровольческие подразделения продолжаем", - подчеркнул глава Мордовии.Он заявил, что власти региона понимают, как важно заботиться о семьях тех, кто защищает Родину. "Делаем всё, что можно, на связи с каждой семьей. Вопросы стараемся решать оперативно, помогаем родным с лечением, трудоустройством, получением образования, любыми бытовыми вопросами", - рассказал Здунов.Он также добавил, что Мордовия продолжает принимать у себя беженцев. "Первые прибыли в феврале, сегодня встречаем очередную группу. Всем дадим кров, обеспечим питанием, трудоустроим, дети пойдут в детсады и школы. В Мордовии к прибывшим чуткое, родственное отношение, встречаем как своих", - сказал Здунов.

https://ria.ru/20220916/operatsiya-1817269360.html

https://ria.ru/20220916/dobrovoltsy-1817219525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, артем здунов, украина, россия, республика мордовия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр