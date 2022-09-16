https://ria.ru/20220916/monson-1817497231.html
Фильм Джеффа Монсона о Донбассе будет полностью готов в конце сентября
Фильм Джеффа Монсона о Донбассе будет полностью готов в конце сентября - РИА Новости, 17.09.2022
Фильм Джеффа Монсона о Донбассе будет полностью готов в конце сентября
Российско-американский актер, спортсмен и боец MMA Джефф Монсон рассказал корреспонденту РИА Новости, что посвященный жизни Донбасса в последние годы фильм, над РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-16T10:50
2022-09-16T10:50
2022-09-17T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
джефф монсон
донбасс
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Российско-американский актер, спортсмен и боец MMA Джефф Монсон рассказал корреспонденту РИА Новости, что посвященный жизни Донбасса в последние годы фильм, над которым он работает, будет полностью окончен до конца сентября.По его словам, создатели фильма видят его главной целью "напомнить людям, что весь мир забыл о народе Донбасса". "И шесть месяцев назад все заверещали: "Ой, Россия такая плохая, Россия завоевывает Украину". Мы говорим: "Нет, Россия пришла спасти народ Донбасса". И все спрашивают: "Да где этот Донбасс? Где Донецк?", и никто в мире, кроме России, не понимает, что на самом деле происходит", - рассказал Монсон.Он отметил, что фильм посвящен человеческим историям людей Донбасса."Как люди здесь жили. Это много интервью, это много съемок, документальных кадров... Это все словами самого Донбасса - не моими, не словами Дона (коллеги по съемкам – ред.), а их устами - как они жили эти восемь лет, что на самом деле тут происходило. Это их истории. Истории их страданий на протяжении последних 8 лет. Вот о чем будет этот фильм", - подытожил актер и спортсмен.
https://rsport.ria.ru/20220916/monson-1817176376.html
донбасс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Монсон рассказал о главной цели своего фильма про Донбасс
Российско-американский актер, спортсмен и боец MMA Джефф Монсон рассказал корреспонденту РИА Новости, что посвященный жизни Донбасса в последние годы фильм, над которым он работает, будет полностью окончен до конца сентября.
2022-09-16T10:50
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, джефф монсон, донбасс, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джефф Монсон, Донбасс, Донецк (ДНР)
10:50 16.09.2022 (обновлено: 09:13 17.09.2022)
Фильм Джеффа Монсона о Донбассе будет полностью готов в конце сентября
Фильм актера и спортсмена Джеффа Монсона о Донбассе будет полностью готов в конце сентября