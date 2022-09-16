https://ria.ru/20220916/monson-1817497231.html

Фильм Джеффа Монсона о Донбассе будет полностью готов в конце сентября

Фильм Джеффа Монсона о Донбассе будет полностью готов в конце сентября - РИА Новости, 17.09.2022

Фильм Джеффа Монсона о Донбассе будет полностью готов в конце сентября

Российско-американский актер, спортсмен и боец MMA Джефф Монсон рассказал корреспонденту РИА Новости, что посвященный жизни Донбасса в последние годы фильм, над РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-16T10:50

2022-09-16T10:50

2022-09-17T09:13

специальная военная операция на украине

в мире

джефф монсон

донбасс

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817195500_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_faad81606d29e3a5ecfb1db505599ac5.jpg

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Российско-американский актер, спортсмен и боец MMA Джефф Монсон рассказал корреспонденту РИА Новости, что посвященный жизни Донбасса в последние годы фильм, над которым он работает, будет полностью окончен до конца сентября.По его словам, создатели фильма видят его главной целью "напомнить людям, что весь мир забыл о народе Донбасса". "И шесть месяцев назад все заверещали: "Ой, Россия такая плохая, Россия завоевывает Украину". Мы говорим: "Нет, Россия пришла спасти народ Донбасса". И все спрашивают: "Да где этот Донбасс? Где Донецк?", и никто в мире, кроме России, не понимает, что на самом деле происходит", - рассказал Монсон.Он отметил, что фильм посвящен человеческим историям людей Донбасса."Как люди здесь жили. Это много интервью, это много съемок, документальных кадров... Это все словами самого Донбасса - не моими, не словами Дона (коллеги по съемкам – ред.), а их устами - как они жили эти восемь лет, что на самом деле тут происходило. Это их истории. Истории их страданий на протяжении последних 8 лет. Вот о чем будет этот фильм", - подытожил актер и спортсмен.

https://rsport.ria.ru/20220916/monson-1817176376.html

донбасс

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Монсон рассказал о главной цели своего фильма про Донбасс Российско-американский актер, спортсмен и боец MMA Джефф Монсон рассказал корреспонденту РИА Новости, что посвященный жизни Донбасса в последние годы фильм, над которым он работает, будет полностью окончен до конца сентября. 2022-09-16T10:50 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, джефф монсон, донбасс, донецк (днр)