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Фильм Джеффа Монсона о Донбассе будет полностью готов в конце сентября - РИА Новости, 17.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/monson-1817497231.html
Фильм Джеффа Монсона о Донбассе будет полностью готов в конце сентября
Фильм Джеффа Монсона о Донбассе будет полностью готов в конце сентября - РИА Новости, 17.09.2022
Фильм Джеффа Монсона о Донбассе будет полностью готов в конце сентября
Российско-американский актер, спортсмен и боец MMA Джефф Монсон рассказал корреспонденту РИА Новости, что посвященный жизни Донбасса в последние годы фильм, над РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-16T10:50
2022-09-17T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
джефф монсон
донбасс
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Российско-американский актер, спортсмен и боец MMA Джефф Монсон рассказал корреспонденту РИА Новости, что посвященный жизни Донбасса в последние годы фильм, над которым он работает, будет полностью окончен до конца сентября.По его словам, создатели фильма видят его главной целью "напомнить людям, что весь мир забыл о народе Донбасса". "И шесть месяцев назад все заверещали: "Ой, Россия такая плохая, Россия завоевывает Украину". Мы говорим: "Нет, Россия пришла спасти народ Донбасса". И все спрашивают: "Да где этот Донбасс? Где Донецк?", и никто в мире, кроме России, не понимает, что на самом деле происходит", - рассказал Монсон.Он отметил, что фильм посвящен человеческим историям людей Донбасса."Как люди здесь жили. Это много интервью, это много съемок, документальных кадров... Это все словами самого Донбасса - не моими, не словами Дона (коллеги по съемкам – ред.), а их устами - как они жили эти восемь лет, что на самом деле тут происходило. Это их истории. Истории их страданий на протяжении последних 8 лет. Вот о чем будет этот фильм", - подытожил актер и спортсмен.
https://rsport.ria.ru/20220916/monson-1817176376.html
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Монсон рассказал о главной цели своего фильма про Донбасс
Российско-американский актер, спортсмен и боец MMA Джефф Монсон рассказал корреспонденту РИА Новости, что посвященный жизни Донбасса в последние годы фильм, над которым он работает, будет полностью окончен до конца сентября.
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в мире, джефф монсон, донбасс, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джефф Монсон, Донбасс, Донецк (ДНР)
10:50 16.09.2022 (обновлено: 09:13 17.09.2022)
 
Фильм Джеффа Монсона о Донбассе будет полностью готов в конце сентября

Фильм актера и спортсмена Джеффа Монсона о Донбассе будет полностью готов в конце сентября

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Российско-американский актер, спортсмен и боец MMA Джефф Монсон рассказал корреспонденту РИА Новости, что посвященный жизни Донбасса в последние годы фильм, над которым он работает, будет полностью окончен до конца сентября.
"Фильм называется "За восемь лет до". На самом деле, фильм будет закончен к концу этого месяца. Я сейчас не приехал снимать. Мы уже все отсняли. Может мы где-то в двух неделях от полного окончания производства", - сообщил знаменитый спортсмен.
По его словам, создатели фильма видят его главной целью "напомнить людям, что весь мир забыл о народе Донбасса". "И шесть месяцев назад все заверещали: "Ой, Россия такая плохая, Россия завоевывает Украину". Мы говорим: "Нет, Россия пришла спасти народ Донбасса". И все спрашивают: "Да где этот Донбасс? Где Донецк?", и никто в мире, кроме России, не понимает, что на самом деле происходит", - рассказал Монсон.
Он отметил, что фильм посвящен человеческим историям людей Донбасса.
"Как люди здесь жили. Это много интервью, это много съемок, документальных кадров... Это все словами самого Донбасса - не моими, не словами Дона (коллеги по съемкам – ред.), а их устами - как они жили эти восемь лет, что на самом деле тут происходило. Это их истории. Истории их страданий на протяжении последних 8 лет. Вот о чем будет этот фильм", - подытожил актер и спортсмен.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжефф МонсонДонбассДонецк (ДНР)
 
 
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