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Молдавия стремится к разрыву контракта с "Газпромом", заявил экс-премьер - РИА Новости, 16.09.2022
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Молдавия стремится к разрыву контракта с "Газпромом", заявил экс-премьер
Молдавия стремится к разрыву контракта с "Газпромом", заявил экс-премьер - РИА Новости, 16.09.2022
Молдавия стремится к разрыву контракта с "Газпромом", заявил экс-премьер
Молдавская сторона ведет к разрыву контракта с "Газпромом", поскольку не выполняет обязательства, считает экс-премьер республики Ион Кику. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T23:55
2022-09-16T23:55
экономика
жкх
ион кику
молдавия
кишинев
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 16 сен - РИА Новости. Молдавская сторона ведет к разрыву контракта с "Газпромом", поскольку не выполняет обязательства, считает экс-премьер республики Ион Кику.В октябре прошлого года, когда Кишинев подписал новый договор с "Газпромом", обязательным условием было аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на аудит с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&amp;Co. Однако вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому попросил у российской стороны отсрочки."Складывается впечатление, что молдавская сторона, к сожалению, ведет к тому, чтобы разорвать этот контракт. Понятно, что открыто мы не можем взять на себя это, но как-то довести до того, чтобы "Газпром" больше не поставлял газ", - заявил Кику в эфире телеканала Primul in Moldova.По его словам, власти не делают ничего, чтобы у "Газпрома" был повод продолжать поставки."Можно, конечно, уповать на международную обстановку и на космос, но мы-то ничего не делаем по выполнению даже тех обязательств, которые мы туда включили", — отметил экс-премьер.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100%-ной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.
https://ria.ru/20220915/gaz-1817126982.html
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экономика, жкх, ион кику, молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз
Экономика, ЖКХ, Ион Кику, Молдавия, Кишинев, Газпром, Молдовагаз
23:55 16.09.2022
 
Молдавия стремится к разрыву контракта с "Газпромом", заявил экс-премьер

Экс-премьер Кику: молдавская сторона стремится к разрыву контракта с "Газпромом"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 сен - РИА Новости. Молдавская сторона ведет к разрыву контракта с "Газпромом", поскольку не выполняет обязательства, считает экс-премьер республики Ион Кику.
В октябре прошлого года, когда Кишинев подписал новый договор с "Газпромом", обязательным условием было аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на аудит с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Однако вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому попросил у российской стороны отсрочки.
"Складывается впечатление, что молдавская сторона, к сожалению, ведет к тому, чтобы разорвать этот контракт. Понятно, что открыто мы не можем взять на себя это, но как-то довести до того, чтобы "Газпром" больше не поставлял газ", - заявил Кику в эфире телеканала Primul in Moldova.
По его словам, власти не делают ничего, чтобы у "Газпрома" был повод продолжать поставки.
"Можно, конечно, уповать на международную обстановку и на космос, но мы-то ничего не делаем по выполнению даже тех обязательств, которые мы туда включили", — отметил экс-премьер.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Власти вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.
Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100%-ной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.

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ЭкономикаЖКХИон КикуМолдавияКишиневГазпромМолдовагаз
 
 
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