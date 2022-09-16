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Челябинский губернатор поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации" - РИА Новости, 16.09.2022
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https://ria.ru/20220916/mobilizatsiya-1817271778.html
Челябинский губернатор поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"
Челябинский губернатор поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации" - РИА Новости, 16.09.2022
Челябинский губернатор поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"
Глава Челябинской области Алексей Текслер поддержал предложение руководителя Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" и отметил, что регион ведет работу в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:39
2022-09-16T15:04
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
алексей текслер
челябинская область
чеченская республика (чечня)
россия
украина
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер поддержал предложение руководителя Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" и отметил, что регион ведет работу в этом направлении.Ранее Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона "вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев"."Предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова поддерживаем и ведем работу в этом направлении. Отмечу, что регионом проводилась работа по мобилизации, сейчас такое время, когда ее необходимо продолжить и усилить", — цитирует слова Текслера его пресс-служба.
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общество, рамзан кадыров, алексей текслер, челябинская область, чеченская республика (чечня), россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Алексей Текслер, Челябинская область, Чеченская республика (Чечня), Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:39 16.09.2022 (обновлено: 15:04 16.09.2022)
 
Челябинский губернатор поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"

Губернатор Челябинской области Текслер поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер поддержал предложение руководителя Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" и отметил, что регион ведет работу в этом направлении.
Ранее Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона "вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев".
"Предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова поддерживаем и ведем работу в этом направлении. Отмечу, что регионом проводилась работа по мобилизации, сейчас такое время, когда ее необходимо продолжить и усилить", — цитирует слова Текслера его пресс-служба.

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