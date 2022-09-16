https://ria.ru/20220916/mobilizatsiya-1817271778.html
Челябинский губернатор поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"
Челябинский губернатор поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации" - РИА Новости, 16.09.2022
Челябинский губернатор поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"
Глава Челябинской области Алексей Текслер поддержал предложение руководителя Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" и отметил, что регион ведет работу в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:39
2022-09-16T14:39
2022-09-16T15:04
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
алексей текслер
челябинская область
чеченская республика (чечня)
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735417775_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_e5f1e3ea91f85d6b23a3ad154a5d01b4.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер поддержал предложение руководителя Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" и отметил, что регион ведет работу в этом направлении.Ранее Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона "вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев"."Предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова поддерживаем и ведем работу в этом направлении. Отмечу, что регионом проводилась работа по мобилизации, сейчас такое время, когда ее необходимо продолжить и усилить", — цитирует слова Текслера его пресс-служба.
https://ria.ru/20220916/mobilizatsiya-1817177833.html
челябинская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735417775_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e845d7a660c3c931fb627966036383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамзан кадыров, алексей текслер, челябинская область, чеченская республика (чечня), россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Алексей Текслер, Челябинская область, Чеченская республика (Чечня), Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:39 16.09.2022 (обновлено: 15:04 16.09.2022)
Челябинский губернатор поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"
Губернатор Челябинской области Текслер поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"