https://ria.ru/20220916/mobilizatsiya-1817271778.html

Челябинский губернатор поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"

Челябинский губернатор поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации" - РИА Новости, 16.09.2022

Челябинский губернатор поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"

Глава Челябинской области Алексей Текслер поддержал предложение руководителя Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" и отметил, что регион ведет работу в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:39

2022-09-16T14:39

2022-09-16T15:04

специальная военная операция на украине

общество

рамзан кадыров

алексей текслер

челябинская область

чеченская республика (чечня)

россия

украина

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер поддержал предложение руководителя Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" и отметил, что регион ведет работу в этом направлении.Ранее Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона "вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев"."Предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова поддерживаем и ведем работу в этом направлении. Отмечу, что регионом проводилась работа по мобилизации, сейчас такое время, когда ее необходимо продолжить и усилить", — цитирует слова Текслера его пресс-служба.

https://ria.ru/20220916/mobilizatsiya-1817177833.html

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Кирилл Волков

общество, рамзан кадыров, алексей текслер, челябинская область, чеченская республика (чечня), россия, украина, ситуация в днр и лнр