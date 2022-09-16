https://ria.ru/20220916/mobilizatsiya-1817264638.html

Глава Чувашии поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"

Глава Чувашии поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации" - РИА Новости, 16.09.2022

Глава Чувашии поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"

Чувашия поддерживает инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в спецоперации на Украине, в именном чувашском... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:24

2022-09-16T14:24

2022-09-16T15:07

специальная военная операция на украине

общество

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Чувашия поддерживает инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке в регионах добровольцев для участия в спецоперации на Украине, в именном чувашском батальоне "Атал" и других формированиях уже служит более тысячи добровольцев, заявил РИА Новости глава Чувашии Олег Николаев.Ранее Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации."Поддерживаем всецело призыв к самомобилизации. Мы уже активно реализовываем данный подход. И надо сказать, что при формировании именного батальона "Атал", который уже находится на новой территории, мы зафиксировали достаточно большой интерес к службе в качестве добровольцев. В ходе формирования именного батальона из Чувашии несколько сотен человек выбрали для себя служить добровольцами в различных воинских подразделениях. Люди, которые приходили в военкоматы, ранее уже имели боевой опыт и, соответственно, получали предложения более широкого плана самореализации в качестве служения Отечеству. И количество таких людей только растет", - сказал Николаев.По его словам, работа с добровольцами ведется постоянно. "В целом дополнительная мобилизация, естественно, не помешает. Но важно это делать именно на добровольных началах и при желании каждого принять участие в защите Отечества и в деле борьбы с поднявшим голову фашизмом и нацизмом", - отметил глава Чувашии. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в спецоперации принимают участие более тысячи добровольцев из Чувашии - в различных формированиях, в том числе в именном батальоне "Атал".Ранее сообщалось, что в Чувашии летом началось формирование именного батальона связи "Атал" ("Волга") для участия в специальной военной операции на Украине и Донбассе. Каждому, кто заключает контракт, в два этапа выплачивается денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220916/dobrovoltsy-1817219525.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия), чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, украина, россия, ситуация в днр и лнр