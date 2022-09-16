https://ria.ru/20220916/magnitogorsk-1817161675.html

В Магнитогорске при взрыве в квартире пострадали двое мужчин

В Магнитогорске при взрыве в квартире пострадали двое мужчин - РИА Новости, 16.09.2022

В Магнитогорске при взрыве в квартире пострадали двое мужчин

Двое мужчин пострадали в результате хлопка в квартире жилого дома по улице Жукова в Магнитогорске ночью в пятницу, причины случившегося устанавливаются,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T08:37

2022-09-16T08:37

2022-09-16T08:42

происшествия

магнитогорск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Двое мужчин пострадали в результате хлопка в квартире жилого дома по улице Жукова в Магнитогорске ночью в пятницу, причины случившегося устанавливаются, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, сообщалось, что у одного из домов по улице Жукова стояло несколько автомобилей скорой медпомощи и полиции, жители поясняли, что якобы произошел взрыв в квартире на 5-м этаже - из окна шел дым и ощущался запах газа."В ночь с 15 на 16 сентября в Магнитогорске в медицинское учреждение доставлены двое мужчин с травмами, полученными в результате произошедшего по неустановленным причинам хлопка в одной из квартир в доме по улице Жукова. На месте работали сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. Жильцы соседних квартир не пострадали", - говорится в сообщении.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, уточняется в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что причиной хлопка стала светошумовая граната (вид несмертельного оружия), которая, по предварительным данным, была старая.

https://ria.ru/20220831/obezyana-1813576150.html

магнитогорск

россия

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происшествия, магнитогорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)