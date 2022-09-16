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В Лондоне мужчина с ножом напал на полицейских - РИА Новости, 16.09.2022
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В Лондоне мужчина с ножом напал на полицейских
В Лондоне мужчина с ножом напал на полицейских - РИА Новости, 16.09.2022
В Лондоне мужчина с ножом напал на полицейских
Двое полицейских получили серьезные ранения в результате нападения с ножом в центре Лондона, подозреваемый был задержан, сообщает газета Telegraph со ссылкой на РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:06
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Двое полицейских получили серьезные ранения в результате нападения с ножом в центре Лондона, подозреваемый был задержан, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя полиции города.Отмечается, что инцидент произошел утром в пятницу на Лестер-сквер. В отношении подозреваемого применили электрошокер, после чего мужчина был задержан.Ведется расследование происшествия.
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в мире, лондон, великобритания
В мире, Лондон, Великобритания
11:06 16.09.2022 (обновлено: 11:07 16.09.2022)
 
В Лондоне мужчина с ножом напал на полицейских

Двое полицейских пострадали в Лондоне при нападении мужчины с ножом, нападавшего задержали

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в медиабанкПолицейские на улице Лондона
Полицейские на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Полицейские на улице Лондона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Двое полицейских получили серьезные ранения в результате нападения с ножом в центре Лондона, подозреваемый был задержан, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя полиции города.
Отмечается, что инцидент произошел утром в пятницу на Лестер-сквер. В отношении подозреваемого применили электрошокер, после чего мужчина был задержан.
"Два офицера получили ножевые ранения и сейчас находятся в больнице", - заявили в полиции.
Ведется расследование происшествия.
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