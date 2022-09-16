https://ria.ru/20220916/london-1817189945.html

В Лондоне мужчина с ножом напал на полицейских

В Лондоне мужчина с ножом напал на полицейских - РИА Новости, 16.09.2022

В Лондоне мужчина с ножом напал на полицейских

Двое полицейских получили серьезные ранения в результате нападения с ножом в центре Лондона, подозреваемый был задержан, сообщает газета Telegraph со ссылкой на РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:06

2022-09-16T11:06

2022-09-16T11:07

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Двое полицейских получили серьезные ранения в результате нападения с ножом в центре Лондона, подозреваемый был задержан, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя полиции города.Отмечается, что инцидент произошел утром в пятницу на Лестер-сквер. В отношении подозреваемого применили электрошокер, после чего мужчина был задержан.Ведется расследование происшествия.

https://ria.ru/20220914/napadenie-1816797686.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лондон, великобритания