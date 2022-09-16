https://ria.ru/20220916/london-1817189945.html
В Лондоне мужчина с ножом напал на полицейских
В Лондоне мужчина с ножом напал на полицейских - РИА Новости, 16.09.2022
В Лондоне мужчина с ножом напал на полицейских
Двое полицейских получили серьезные ранения в результате нападения с ножом в центре Лондона, подозреваемый был задержан, сообщает газета Telegraph со ссылкой на РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:06
2022-09-16T11:06
2022-09-16T11:07
в мире
лондон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154854/73/1548547381_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_11348e2727544caa32e32db3709e538b.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Двое полицейских получили серьезные ранения в результате нападения с ножом в центре Лондона, подозреваемый был задержан, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя полиции города.Отмечается, что инцидент произошел утром в пятницу на Лестер-сквер. В отношении подозреваемого применили электрошокер, после чего мужчина был задержан.Ведется расследование происшествия.
https://ria.ru/20220914/napadenie-1816797686.html
лондон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154854/73/1548547381_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ea80335cb750add7cdfeb0b293c0ff8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, великобритания
В мире, Лондон, Великобритания
11:06 16.09.2022 (обновлено: 11:07 16.09.2022)
В Лондоне мужчина с ножом напал на полицейских
Двое полицейских пострадали в Лондоне при нападении мужчины с ножом, нападавшего задержали