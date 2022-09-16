https://ria.ru/20220916/lnr-1817306734.html

Мирошник заявил о стабильной ситуации на границе ЛНР

Мирошник заявил о стабильной ситуации на границе ЛНР - РИА Новости, 16.09.2022

Мирошник заявил о стабильной ситуации на границе ЛНР

Ситуация на границе Луганской Народной Республики в данный момент стабильная, позиции усилены в направлениях Северска и Купянска, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:54

2022-09-16T15:54

2022-09-16T15:54

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

луганская народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ситуация на границе Луганской Народной Республики в данный момент стабильная, позиции усилены в направлениях Северска и Купянска, заявил в пятницу глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."Сейчас ситуация стабилизировалась (на границе ЛНР - ред.), ситуация сложная, тревожная, но стабильная. После событий выходных, когда было продвижение на Харьковском направлении, сейчас фронт стабилизировался по реке, сейчас у нас серьезно усилены эти направления - север и северо-запад ЛНР", - сказал Мирошник в эфире "России 24". Он уточнил, что речь идет о направлениях Северска и Купянска, где серьезно усилены позиции сил ЛНР. Мирошник выразил надежду, что серьезного продвижения украинских войск там не будет.Ранее в пятницу офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что количество обстрелов со стороны украинских войск территории Луганской Народной Республики увеличилось почти в десять раз за неделю, 90% всех обстрелов осуществлялось при помощи РСЗО американского производства HIMARS.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, родион мирошник, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр