https://ria.ru/20220916/lnr-1817306734.html
Мирошник заявил о стабильной ситуации на границе ЛНР
Мирошник заявил о стабильной ситуации на границе ЛНР - РИА Новости, 16.09.2022
Мирошник заявил о стабильной ситуации на границе ЛНР
Ситуация на границе Луганской Народной Республики в данный момент стабильная, позиции усилены в направлениях Северска и Купянска, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:54
2022-09-16T15:54
2022-09-16T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ситуация на границе Луганской Народной Республики в данный момент стабильная, позиции усилены в направлениях Северска и Купянска, заявил в пятницу глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."Сейчас ситуация стабилизировалась (на границе ЛНР - ред.), ситуация сложная, тревожная, но стабильная. После событий выходных, когда было продвижение на Харьковском направлении, сейчас фронт стабилизировался по реке, сейчас у нас серьезно усилены эти направления - север и северо-запад ЛНР", - сказал Мирошник в эфире "России 24". Он уточнил, что речь идет о направлениях Северска и Купянска, где серьезно усилены позиции сил ЛНР. Мирошник выразил надежду, что серьезного продвижения украинских войск там не будет.Ранее в пятницу офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что количество обстрелов со стороны украинских войск территории Луганской Народной Республики увеличилось почти в десять раз за неделю, 90% всех обстрелов осуществлялось при помощи РСЗО американского производства HIMARS.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мирошник заявил о стабильной ситуации на границе ЛНР
Представитель ЛНР Мирошник: ситуация на границе стабильная, позиции усилены