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Объявлен шорт-лист литературной премии имени Корнея Чуковского - РИА Новости, 16.09.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220916/literatura-1817188538.html
Объявлен шорт-лист литературной премии имени Корнея Чуковского
Объявлен шорт-лист литературной премии имени Корнея Чуковского - РИА Новости, 16.09.2022
Объявлен шорт-лист литературной премии имени Корнея Чуковского
Объявлен финальный список номинантов литературной премии имени Корнея Чуковского в Москве, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. В нем представлено РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:04
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Объявлен финальный список номинантов литературной премии имени Корнея Чуковского в Москве, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. В нем представлено 26 книг.Жюри выбирало соискателей в шести профильных номинациях. В каждой из них не более пяти произведений. Например, в категории "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет" представлены "Невероятная история Кындыкан" Лидии Тарасовой, "Медвежонок Марфа" Ольги Лукас, "Мой папа — пират" Павла Линицкого, "Йети, дети, Дед Мороз" Валентины Дегтевой, "Мой домашний айсберг" Анны Анисимовой. Полный список претендентов во всех категориях опубликован на сайте mos.ru. Ежегодно конкурс расширяет свою географию. В этом году на соискание премии было подано рекордное количество заявок — 989. Их прислали авторы из 70 регионов России.Конкурс на соискание литературной премии имени Корнея Чуковского был учрежден в 2020 году правительством Москвы в целях поддержки современных литераторов: поэтов, переводчиков и авторов прозы для детей.
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новости культуры, книги, литература
Культура, Новости культуры, Книги, Литература
11:04 16.09.2022 (обновлено: 11:14 16.09.2022)
 
Объявлен шорт-лист литературной премии имени Корнея Чуковского

В финальный список номинантов литературной премии имени Корнея Чуковского вошло 26 книг

© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в медиабанкПисатель Корней Чуковский
Писатель Корней Чуковский - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Озерский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Объявлен финальный список номинантов литературной премии имени Корнея Чуковского в Москве, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. В нем представлено 26 книг.
"Юные читатели и их родители могут проголосовать за любимое произведение в проекте "Активный гражданин", — говорится в публикации.
Жюри выбирало соискателей в шести профильных номинациях. В каждой из них не более пяти произведений.
Например, в категории "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет" представлены "Невероятная история Кындыкан" Лидии Тарасовой, "Медвежонок Марфа" Ольги Лукас, "Мой папа — пират" Павла Линицкого, "Йети, дети, Дед Мороз" Валентины Дегтевой, "Мой домашний айсберг" Анны Анисимовой.
Полный список претендентов во всех категориях опубликован на сайте mos.ru.
Ежегодно конкурс расширяет свою географию. В этом году на соискание премии было подано рекордное количество заявок — 989. Их прислали авторы из 70 регионов России.
Конкурс на соискание литературной премии имени Корнея Чуковского был учрежден в 2020 году правительством Москвы в целях поддержки современных литераторов: поэтов, переводчиков и авторов прозы для детей.
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