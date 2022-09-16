https://ria.ru/20220916/literatura-1817188538.html
Объявлен шорт-лист литературной премии имени Корнея Чуковского
Объявлен шорт-лист литературной премии имени Корнея Чуковского - РИА Новости, 16.09.2022
Объявлен шорт-лист литературной премии имени Корнея Чуковского
Объявлен финальный список номинантов литературной премии имени Корнея Чуковского в Москве, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. В нем представлено РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:04
2022-09-16T11:04
2022-09-16T11:14
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Объявлен финальный список номинантов литературной премии имени Корнея Чуковского в Москве, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. В нем представлено 26 книг.Жюри выбирало соискателей в шести профильных номинациях. В каждой из них не более пяти произведений. Например, в категории "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет" представлены "Невероятная история Кындыкан" Лидии Тарасовой, "Медвежонок Марфа" Ольги Лукас, "Мой папа — пират" Павла Линицкого, "Йети, дети, Дед Мороз" Валентины Дегтевой, "Мой домашний айсберг" Анны Анисимовой. Полный список претендентов во всех категориях опубликован на сайте mos.ru. Ежегодно конкурс расширяет свою географию. В этом году на соискание премии было подано рекордное количество заявок — 989. Их прислали авторы из 70 регионов России.Конкурс на соискание литературной премии имени Корнея Чуковского был учрежден в 2020 году правительством Москвы в целях поддержки современных литераторов: поэтов, переводчиков и авторов прозы для детей.
https://ria.ru/20220915/knigi-1816990873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:04 16.09.2022 (обновлено: 11:14 16.09.2022)
Объявлен шорт-лист литературной премии имени Корнея Чуковского
В финальный список номинантов литературной премии имени Корнея Чуковского вошло 26 книг
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Объявлен финальный список номинантов литературной премии имени Корнея Чуковского в Москве, сообщается
на портале мэра и правительства Москвы. В нем представлено 26 книг.
"Юные читатели и их родители могут проголосовать за любимое произведение в проекте "Активный гражданин", — говорится в публикации.
Жюри выбирало соискателей в шести профильных номинациях. В каждой из них не более пяти произведений.
Например, в категории "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет" представлены "Невероятная история Кындыкан" Лидии Тарасовой, "Медвежонок Марфа" Ольги Лукас, "Мой папа — пират" Павла Линицкого, "Йети, дети, Дед Мороз" Валентины Дегтевой, "Мой домашний айсберг" Анны Анисимовой.
Полный список претендентов во всех категориях опубликован на сайте mos.ru.
Ежегодно конкурс расширяет свою географию. В этом году на соискание премии было подано рекордное количество заявок — 989. Их прислали авторы из 70 регионов России.
Конкурс на соискание литературной премии имени Корнея Чуковского был учрежден в 2020 году правительством Москвы в целях поддержки современных литераторов: поэтов, переводчиков и авторов прозы для детей.