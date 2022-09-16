https://ria.ru/20220916/literatura-1817188538.html

Объявлен шорт-лист литературной премии имени Корнея Чуковского

Объявлен шорт-лист литературной премии имени Корнея Чуковского - РИА Новости, 16.09.2022

Объявлен шорт-лист литературной премии имени Корнея Чуковского

Объявлен финальный список номинантов литературной премии имени Корнея Чуковского в Москве, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. В нем представлено РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:04

2022-09-16T11:04

2022-09-16T11:14

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Объявлен финальный список номинантов литературной премии имени Корнея Чуковского в Москве, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. В нем представлено 26 книг.Жюри выбирало соискателей в шести профильных номинациях. В каждой из них не более пяти произведений. Например, в категории "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет" представлены "Невероятная история Кындыкан" Лидии Тарасовой, "Медвежонок Марфа" Ольги Лукас, "Мой папа — пират" Павла Линицкого, "Йети, дети, Дед Мороз" Валентины Дегтевой, "Мой домашний айсберг" Анны Анисимовой. Полный список претендентов во всех категориях опубликован на сайте mos.ru. Ежегодно конкурс расширяет свою географию. В этом году на соискание премии было подано рекордное количество заявок — 989. Их прислали авторы из 70 регионов России.Конкурс на соискание литературной премии имени Корнея Чуковского был учрежден в 2020 году правительством Москвы в целях поддержки современных литераторов: поэтов, переводчиков и авторов прозы для детей.

https://ria.ru/20220915/knigi-1816990873.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, литература