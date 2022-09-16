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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже превысил 60 рублей

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже превысил 60 рублей - РИА Новости, 16.09.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже превысил 60 рублей

Валюта РФ снизилась в пятницу к доллару до 60,28 рубля, к евро – до 59,81 рубля, за неделю выросла, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:50

2022-09-16T19:50

2022-09-16T19:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Валюта РФ снизилась в пятницу к доллару до 60,28 рубля, к евро – до 59,81 рубля, за неделю выросла, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 48 копеек, до 60,28 рубля, евро - на 3 копейки, до 59,81 рубля.Доллар за рабочую неделю подешевел на 32 копейки, евро – на 1,16 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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