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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже превысил 60 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже превысил 60 рублей - РИА Новости, 16.09.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже превысил 60 рублей
Валюта РФ снизилась в пятницу к доллару до 60,28 рубля, к евро – до 59,81 рубля, за неделю выросла, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:50
2022-09-16T19:50
2022-09-16T19:50
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Валюта РФ снизилась в пятницу к доллару до 60,28 рубля, к евро – до 59,81 рубля, за неделю выросла, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 48 копеек, до 60,28 рубля, евро - на 3 копейки, до 59,81 рубля.Доллар за рабочую неделю подешевел на 32 копейки, евро – на 1,16 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Курс доллара, Экономика, Россия, Московская биржа, Курс рубля, евро, Рубль, Валюта, Динамика курсов валют
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже превысил 60 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 60,28 рубля, евро — до 59,81