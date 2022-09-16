https://ria.ru/20220916/kuban-1817461593.html

На Кубани с 2019 года отремонтировали более 30 дорог к населенным пунктам

На Кубани с 2019 года отремонтировали более 30 дорог к населенным пунктам - РИА Новости, 16.09.2022

На Кубани с 2019 года отремонтировали более 30 дорог к населенным пунктам

На Кубани с 2019 года отремонтировали более 30 подъездных дорог к населенным пунктам, в том числе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T21:38

2022-09-16T21:38

2022-09-16T21:38

общество

жкх

александр трембицкий

краснодарский край

усть-лабинский район

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КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. На Кубани с 2019 года отремонтировали более 30 подъездных дорог к населенным пунктам, в том числе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает администрация Краснодарского края."От состояния дорожно-транспортной сети напрямую зависит комфорт сельских жителей, поэтому, помимо крупных объектов и работ в агломерациях, особое внимание уделяем дорогам, проходящим по сельским территориям. В том числе благодаря нацпроекту с 2019 года в крае отремонтировали более 30 подъездов к населенным пунктам", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора края Александра Трембицкого.Уточняется, что ремонт провели на дорогах регионального значения в Апшеронском, Брюховецком, Гулькевичском, Динском, Крымском, Красноармейском, Лабинском, Каневском, Курганинском, Мостовском, Новопокровском, Славянском, Тихорецком, Тимашевском, Успенском и Усть-Лабинском районах.Замглавы региона добавил, что развитие дорог оказало положительное влияние на рост автомобильного трафика."Обновленные трассы сократили время в пути между районными центрами и сделали более доступными социальные услуги для населения, открыли возможности людям чаще посещать региональные достопримечательности, создали условия для устойчивого развития местных фермерских и подсобных хозяйств", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220909/kuban-1815785559.html

краснодарский край

усть-лабинский район

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общество, жкх, александр трембицкий, краснодарский край, усть-лабинский район