Рейтинг@Mail.ru
Механизм КРТ позволит строить жилье на промплощадках в Челябинской области - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
https://ria.ru/20220916/krt-1817298294.html
Механизм КРТ позволит строить жилье на промплощадках в Челябинской области
Механизм КРТ позволит строить жилье на промплощадках в Челябинской области - РИА Новости, 16.09.2022
Механизм КРТ позволит строить жилье на промплощадках в Челябинской области
Механизм комплексного развития территорий (КРТ) в Челябинской области помогает строить жилье не только на свободных площадках, но и обновлять участки с ветхим... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:35
2022-09-16T15:35
челябинская область
общество
жилье
алексей текслер
марат хуснуллин
россия
челябинск
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152877/89/1528778914_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_e5036e84d06620adc552c377acecb561.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Механизм комплексного развития территорий (КРТ) в Челябинской области помогает строить жилье не только на свободных площадках, но и обновлять участки с ветхим жильем, а также промышленные площадки, улучшая городскую среду, считает глава региона Алексей Текслер.Текслер принял участие в стратегической сессии Минстроя РФ, где рассказал об опыте реализации проектов комплексного развития территорий в Челябинской области. По словам Текслера, механизм КРТ помогает регионам вести застройку жилья не только на свободных площадях, но и реновировать застроенные ветхим жильём и промышленными площадками города, а также решать проблему аварийного жилья и улучшать качество городской среды."Это фактически вовлечение бывших промышленных площадок в городскую среду. Инвесторы рады, что механизмы КРТ позволяют оперативно реализовывать проекты… Если бы не механизмы КРТ, то мы бы эту территорию вовлекали в современную комфортную городскую среду еще много лет. Это упрощает решение многих вопросов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.Губернатор привел примеры проектов, так, по инициативе правообладателей в Тракторозаводском районе Челябинска будет построен жилой комплекс на 1,5 тысячи мест, также жилой комплекс построят в Калининском районе на месте бывшего рынка и, кроме того, есть КРТ нежилой застройки в историческом центре Челябинска, где территория сегодня занята складскими помещениями, добавляется в сообщении.По данным пресс-службы, застройщикам в реализации проектов КРТ планируется оказывать государственную поддержку на создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.Вице-премьер России Марат Хуснуллин на сессии отметил, что жилищное строительство продолжает активно развиваться. "Ввод жилья в этом году, скорее всего, не опустится ниже 92,6 млн кв метров – показателя прошлого года, и уже сегодня отмечается его превышение на треть. Ввод на 1 сентября составил 69,7 млн кв м", – цитирует пресс-служба Минстроя РФ слова Хуснуллина.При этом для дальнейшего наращивания объемов и достижения национальной цели к 2030 году – ввода жилья 120 млн кв м в год – среди основных задач всех управленческих звеньев, и в первую очередь регионов и муниципалитетов, вице-премьер отметил формирование заделов 2023 и 2024 годы, вовлечение в оборот земельных участков и обеспечение их инфраструктурой. "Для решения этой задачи стратегией предусмотрен пятилетний комплексный план обновления территорий. Для наибольшего синергетического эффекта он объединяет такие направления работы, как переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, модернизация коммунальной инфраструктурой, а также формирование комфортной городской среды", – сказал он.По словам министра строительства и инфраструктуры региона Юлия Элбакидзе, для реализации проектов комплексного развития территорий в области была оперативно принята необходимая нормативная база. "В период с 2022 по 2032 годы в области планируется реализовать 80 проектов КРТ в 14 муниципальных образованиях с общей площадью жилья свыше 8 млн квадратных метров. Важно отметить широкую географию этих проектов - от небольших городов (Аша, Куса) до крупных агломераций (Челябинск, Магнитогорск). На 1 сентября уже принято решение о развитии территории в отношении 17 проектов, расположенных в 6 муниципальных образованиях (Копейском, Златоустовском, Снежинском, Магнитогорском, Челябинском городских округах и Ашинском муниципальном районе)", - цитирует пресс-служба минстроя региона слова Элбакидзе.
https://ria.ru/20220914/interventsii-1816671349.html
https://ria.ru/20220914/moloko-1816649193.html
https://ria.ru/20220912/ipoteka-1816316601.html
россия
челябинск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152877/89/1528778914_1:0:1354:1015_1920x0_80_0_0_e5ec3cf4192ae36494039621d8f98bac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жилье, алексей текслер, марат хуснуллин, россия, челябинск, челябинская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Челябинская область, Общество, Жилье, Алексей Текслер, Марат Хуснуллин, Россия, Челябинск, Челябинская область, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
15:35 16.09.2022
 
Механизм КРТ позволит строить жилье на промплощадках в Челябинской области

Строить жилье на промплощадках в Челябинской области поможет механизм КРТ

© РИА Новости / Владимир ИвановЧелябинская область
Челябинская область - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Владимир Иванов
Челябинская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Механизм комплексного развития территорий (КРТ) в Челябинской области помогает строить жилье не только на свободных площадках, но и обновлять участки с ветхим жильем, а также промышленные площадки, улучшая городскую среду, считает глава региона Алексей Текслер.
Текслер принял участие в стратегической сессии Минстроя РФ, где рассказал об опыте реализации проектов комплексного развития территорий в Челябинской области. По словам Текслера, механизм КРТ помогает регионам вести застройку жилья не только на свободных площадях, но и реновировать застроенные ветхим жильём и промышленными площадками города, а также решать проблему аварийного жилья и улучшать качество городской среды.
"Это фактически вовлечение бывших промышленных площадок в городскую среду. Инвесторы рады, что механизмы КРТ позволяют оперативно реализовывать проекты… Если бы не механизмы КРТ, то мы бы эту территорию вовлекали в современную комфортную городскую среду еще много лет. Это упрощает решение многих вопросов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.
Губернатор привел примеры проектов, так, по инициативе правообладателей в Тракторозаводском районе Челябинска будет построен жилой комплекс на 1,5 тысячи мест, также жилой комплекс построят в Калининском районе на месте бывшего рынка и, кроме того, есть КРТ нежилой застройки в историческом центре Челябинска, где территория сегодня занята складскими помещениями, добавляется в сообщении.
По данным пресс-службы, застройщикам в реализации проектов КРТ планируется оказывать государственную поддержку на создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин на сессии отметил, что жилищное строительство продолжает активно развиваться. "Ввод жилья в этом году, скорее всего, не опустится ниже 92,6 млн кв метров – показателя прошлого года, и уже сегодня отмечается его превышение на треть. Ввод на 1 сентября составил 69,7 млн кв м", – цитирует пресс-служба Минстроя РФ слова Хуснуллина.
При этом для дальнейшего наращивания объемов и достижения национальной цели к 2030 году – ввода жилья 120 млн кв м в год – среди основных задач всех управленческих звеньев, и в первую очередь регионов и муниципалитетов, вице-премьер отметил формирование заделов 2023 и 2024 годы, вовлечение в оборот земельных участков и обеспечение их инфраструктурой. "Для решения этой задачи стратегией предусмотрен пятилетний комплексный план обновления территорий. Для наибольшего синергетического эффекта он объединяет такие направления работы, как переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, модернизация коммунальной инфраструктурой, а также формирование комфортной городской среды", – сказал он.
По словам министра строительства и инфраструктуры региона Юлия Элбакидзе, для реализации проектов комплексного развития территорий в области была оперативно принята необходимая нормативная база. "В период с 2022 по 2032 годы в области планируется реализовать 80 проектов КРТ в 14 муниципальных образованиях с общей площадью жилья свыше 8 млн квадратных метров. Важно отметить широкую географию этих проектов - от небольших городов (Аша, Куса) до крупных агломераций (Челябинск, Магнитогорск). На 1 сентября уже принято решение о развитии территории в отношении 17 проектов, расположенных в 6 муниципальных образованиях (Копейском, Златоустовском, Снежинском, Магнитогорском, Челябинском городских округах и Ашинском муниципальном районе)", - цитирует пресс-служба минстроя региона слова Элбакидзе.

Читайте также:

 
Челябинская областьОбществоЖильеАлексей ТекслерМарат ХуснуллинРоссияЧелябинскЧелябинская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала