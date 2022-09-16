https://ria.ru/20220916/krt-1817298294.html

Механизм КРТ позволит строить жилье на промплощадках в Челябинской области

Механизм КРТ позволит строить жилье на промплощадках в Челябинской области - РИА Новости, 16.09.2022

Механизм КРТ позволит строить жилье на промплощадках в Челябинской области

Механизм комплексного развития территорий (КРТ) в Челябинской области помогает строить жилье не только на свободных площадках, но и обновлять участки с ветхим... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:35

2022-09-16T15:35

2022-09-16T15:35

челябинская область

общество

жилье

алексей текслер

марат хуснуллин

россия

челябинск

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Механизм комплексного развития территорий (КРТ) в Челябинской области помогает строить жилье не только на свободных площадках, но и обновлять участки с ветхим жильем, а также промышленные площадки, улучшая городскую среду, считает глава региона Алексей Текслер.Текслер принял участие в стратегической сессии Минстроя РФ, где рассказал об опыте реализации проектов комплексного развития территорий в Челябинской области. По словам Текслера, механизм КРТ помогает регионам вести застройку жилья не только на свободных площадях, но и реновировать застроенные ветхим жильём и промышленными площадками города, а также решать проблему аварийного жилья и улучшать качество городской среды."Это фактически вовлечение бывших промышленных площадок в городскую среду. Инвесторы рады, что механизмы КРТ позволяют оперативно реализовывать проекты… Если бы не механизмы КРТ, то мы бы эту территорию вовлекали в современную комфортную городскую среду еще много лет. Это упрощает решение многих вопросов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.Губернатор привел примеры проектов, так, по инициативе правообладателей в Тракторозаводском районе Челябинска будет построен жилой комплекс на 1,5 тысячи мест, также жилой комплекс построят в Калининском районе на месте бывшего рынка и, кроме того, есть КРТ нежилой застройки в историческом центре Челябинска, где территория сегодня занята складскими помещениями, добавляется в сообщении.По данным пресс-службы, застройщикам в реализации проектов КРТ планируется оказывать государственную поддержку на создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.Вице-премьер России Марат Хуснуллин на сессии отметил, что жилищное строительство продолжает активно развиваться. "Ввод жилья в этом году, скорее всего, не опустится ниже 92,6 млн кв метров – показателя прошлого года, и уже сегодня отмечается его превышение на треть. Ввод на 1 сентября составил 69,7 млн кв м", – цитирует пресс-служба Минстроя РФ слова Хуснуллина.При этом для дальнейшего наращивания объемов и достижения национальной цели к 2030 году – ввода жилья 120 млн кв м в год – среди основных задач всех управленческих звеньев, и в первую очередь регионов и муниципалитетов, вице-премьер отметил формирование заделов 2023 и 2024 годы, вовлечение в оборот земельных участков и обеспечение их инфраструктурой. "Для решения этой задачи стратегией предусмотрен пятилетний комплексный план обновления территорий. Для наибольшего синергетического эффекта он объединяет такие направления работы, как переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, модернизация коммунальной инфраструктурой, а также формирование комфортной городской среды", – сказал он.По словам министра строительства и инфраструктуры региона Юлия Элбакидзе, для реализации проектов комплексного развития территорий в области была оперативно принята необходимая нормативная база. "В период с 2022 по 2032 годы в области планируется реализовать 80 проектов КРТ в 14 муниципальных образованиях с общей площадью жилья свыше 8 млн квадратных метров. Важно отметить широкую географию этих проектов - от небольших городов (Аша, Куса) до крупных агломераций (Челябинск, Магнитогорск). На 1 сентября уже принято решение о развитии территории в отношении 17 проектов, расположенных в 6 муниципальных образованиях (Копейском, Златоустовском, Снежинском, Магнитогорском, Челябинском городских округах и Ашинском муниципальном районе)", - цитирует пресс-служба минстроя региона слова Элбакидзе.

https://ria.ru/20220914/interventsii-1816671349.html

https://ria.ru/20220914/moloko-1816649193.html

https://ria.ru/20220912/ipoteka-1816316601.html

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общество, жилье, алексей текслер, марат хуснуллин, россия, челябинск, челябинская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)