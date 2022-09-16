https://ria.ru/20220916/koronavirus-1817191597.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 183 больных COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 183 больных COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 183 больных COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2243 человека, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:14

2022-09-16T11:14

2022-09-16T11:56

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

общество

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 2243 человека, сообщает в пятницу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто из заболевших не умер.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 2399 человека.

https://ria.ru/20220916/koronavirus-1817191026.html

московская область (подмосковье)

россия

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