https://ria.ru/20220916/koronavirus-1817191026.html

В Москве за сутки госпитализировали 348 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 348 больных COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 348 больных COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 8 799 случаев COVID-19, 31 человек умер, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:12

2022-09-16T11:12

2022-09-16T11:12

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 8 799 случаев COVID-19, 31 человек умер, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 8 799, госпитализированы 348 человек, выздоровели 6 384 человека, 31 человек умер за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 9 079 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 134 102 случая коронавируса, выздоровели 2 901 468 человек, умерли 45 641 человек.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19