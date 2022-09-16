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В Москве за сутки госпитализировали 348 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 348 больных COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 348 больных COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 8 799 случаев COVID-19, 31 человек умер, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:12
2022-09-16T11:12
2022-09-16T11:12
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 8 799 случаев COVID-19, 31 человек умер, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 8 799, госпитализированы 348 человек, выздоровели 6 384 человека, 31 человек умер за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 9 079 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 134 102 случая коронавируса, выздоровели 2 901 468 человек, умерли 45 641 человек.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 348 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 8799 новых случаев COVID-19, умер 31 человек