https://ria.ru/20220916/koronavirus-1817189007.html

В России за сутки госпитализировали 4178 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4178 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2022

В России за сутки госпитализировали 4178 заболевших COVID-19

Более 59 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, скончались 110 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:03

2022-09-16T11:03

2022-09-16T11:03

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 59 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, скончались 110 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4178 человек, на 1,7% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 41 субъекте, снижение — в 39, ситуация не изменилась в пяти субъектах."Выздоровело за сутки 50 020 человек, или на 0,5% больше в сравнении с 15 сентября 2022 года. Выявлено 59 035 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 110 человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19