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В России за сутки госпитализировали 4178 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4178 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2022
В России за сутки госпитализировали 4178 заболевших COVID-19
Более 59 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, скончались 110 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:03
2022-09-16T11:03
2022-09-16T11:03
распространение коронавируса
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россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 59 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, скончались 110 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4178 человек, на 1,7% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 41 субъекте, снижение — в 39, ситуация не изменилась в пяти субъектах."Выздоровело за сутки 50 020 человек, или на 0,5% больше в сравнении с 15 сентября 2022 года. Выявлено 59 035 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 110 человек", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4178 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 59 035 случаев COVID-19, выздоровели 50 020, умерли 110 человек