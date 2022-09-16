https://ria.ru/20220916/konkurentosposobnost-1817212567.html

Вовлечь сотрудников и повысить конкурентоспособность

Вовлечь сотрудников и повысить конкурентоспособность - РИА Новости, 16.09.2022

Вовлечь сотрудников и повысить конкурентоспособность

Один из главных трендов современного бизнеса – открытый диалог с сотрудниками. Представители Балаковской АЭС в конце июля обнародовали удивительные цифры... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:04

2022-09-16T14:04

2022-09-16T14:04

новый курс

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Один из главных трендов современного бизнеса – открытый диалог с сотрудниками. Представители Балаковской АЭС в конце июля обнародовали удивительные цифры. Оказывается, экономический эффект от внедрения предложений сотрудников по улучшению производственных процессов составил 284 миллиона рублей. Таким образом, "система бережливого производства", как на предприятии называют конкурс рацпредложений, доказала свою выгоду как для предприятия, так и для сотрудников.Бизнес повышает эффективность"Последние несколько лет идет тренд на импортозамещение, и многие предложения, как правило, касаются усовершенствования импортного оборудования, которое было куплено, но не полностью подходило под российские условия эксплуатации. Его дорабатывали, доделывали и таким образом улучшали", - говорит управляющий директор управления регионального развития Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков. Эксперт отмечает, что сейчас на переднем плане диалога с трудящимися стоит не столько государство, сколько крупный бизнес. А почему? Потому что выгодно.Бизнес очень прагматичен, настроен зарабатывать деньги. "Если бизнесмен видит, что та или иная инновация позволит зарабатывать больше денег или производить больше продукции, повысить качество, если он видит для себя в этом выгоду, то, естественно, нововведение будет воспринято положительно, будет внедрено. А работник, который это придумал, безусловно будет поощрен", - отмечает Мытенков.По словам нашего собеседника, в нынешние времена главная ценность для любого бизнесмена – это кадры. В советское время говорили: "Кадры решают все". Сейчас эти слова более, чем просто актуальны."Принципиальный вопрос – насколько руководитель воспринимает персонал, как свой ценный капитал? Многие относятся к работникам так: "Я вас нанял, вы работайте, я вам за это плачу зарплату". У нас, к сожалению, больше руководителей, которые готовы только управлять, а не делегировать полномочия и вовлекать коллектив. Тех, которые умеют делегировать и улучшать, конечно, меньше", - отмечает Председатель общественного объединения "ТРУД" Сергей Песков. По словам эксперта, премирование за идеи, стимулирование вовлеченности выбивает почву из-под ног у "возмутителей спокойствия", воспринимающих инициативы руководства в штыки. "В любом коллективе всегда находятся люди, которым все не нравится. Таких людей становится гораздо меньше", - отмечает Песков.Вовлеченность – дело благодарноеПонятие "вовлеченность персонала" означает устойчивую эмоциональную связь работника с предприятием, стремление быть полезным и приложение дополнительных усилий для усовершенствования производственного процесса. Сергей Песков уверен, что вовлеченность сотрудников несет выгоду как для работодателя, так и для сотрудников. Многие крупные корпорации сейчас прислушиваются к мнению своих сотрудников. Например, на Ангарском электролизном химическом комбинате, входящем в госкорпорацию "Росатом", воплощается в жизнь проект "Помоги директору советом". Утверждена система спикеров – сотрудников, пользующихся авторитетом среди рабочих, которые регулярно контактируют с руководством и передают ему пожелания трудящихся.По мнению Сергея Пескова, значение этого нововведения трудно переоценить. "Не всегда эта информация достоверно передается через структуру управления. Где-то она замалчивается, где-то на нее не обращается внимания", - говорит Песков. Авторов лучших предложений материально поощряют. Например, на Красноярской ГЭС (входит в компанию En+ Group) разработана система поощрения "кайдзен"-предложений. Понятие "кайдзен" пришло из Японии и означает непрерывное усовершенствование производственных процессов. "Кайдзен-предложения - это любые предложения, улучшающие условия труда, либо повышающие его производительность. Есть специальный бланк, и любой работник может оформить, подать на рассмотрение. И это будет внедрено. Если предложение несет реальную экономическую выгоду, может быть премия, материальное стимулирование. Проводится конкурс на лучшее кайдзен-предложение", - рассказывает председатель Рабочего совета Красноярской ГЭС Андрей Попов. За простое предложение платят по 300 рублей, а если оно выиграет в конкурсе, то гонорар за идею вырастает в разы. В прошлом году вознаграждение за первое место, по словам Попова, составило 15 тысяч рублей."Когда инициативы рядовых сотрудников имеют ещё и экономический эффект для предприятия, если предприятие выплачивает вознаграждение, то этот факт имеет для предприятия по-настоящему грандиозный эффект, поскольку в систему включается еще больше людей", - говорит Сергей Песков. Действительно, система вознаграждений за рационализаторство имеет эффект снежного кома, побуждает других сотрудников участвовать в конкурсе идей.Карьерный лифтДля молодых сотрудников вовлеченность означает как усовершенствование трудовых процессов, так и карьерный рост. Вовлеченность – это их шанс быть замеченными руководством. "Такие программы позволяют выявить лучших, заняться их карьерным развитием и удерживать. Когда они на заметке у кадровых служб, у руководства – это уже ценность компании. За них держатся", - говорит Песков.По сути, вовлеченность – это карьерный лифт для сотрудников. Но, как отмечает заместитель председателя Молодежного совета Красноярской ГЭС Валерия Коршунова, это не главное. "Важным фактором для того, чтобы человек захотел остаться жить в маленьком городе и работать на нашем предприятии – это его активность, его реализация. То, что он может быть нужным и важным для своего коллектива, может делать добрые дела и быть замеченным руководством", - говорит Коршунова. Помимо конкурентных преимуществ, технического усовершенствования, вовлечение сотрудников становится жизненно необходимым для бизнеса. "Когда у компаний нет программы вовлеченности, зато есть штатное расписание, пофамильный список, то такие компании зачастую и теряют лучших сотрудников, потому что их переманивают, а руководство и не знает, что у них работают таланты", - говорит Песков.Что нам стоит дом построить?Вовлеченность сотрудников касается не только производства, но и социальных вопросов. Так, в разгар пандемии коронавируса Рабочими советами была выдвинута инициатива о строительстве современных медицинских центров, которые в рекордные сроки были открыты в 7 городах страны. "Мы встречались с основателем компании En+ Group – Олегом Дерипаской, обсуждали наши предложения. После этого была сформирована программа развития малых городов. Практически все предложения, которые мы выдвигали, вошли в эту программу. В частности, строительство дома для работников в городе. Сейчас ведутся проектные работы, которые почти закончены", - говорит Андрей Попов.Эпоха, когда бизнес велся в темную, или по серым схемам – безвозвратно ушла. Сейчас тренд бизнеса – социальная ориентированность. "Безусловно, бизнес заботится о здоровье своих сотрудников и условиях на рабочих местах и дома. Очень много примеров, когда по инициативе сотрудников строятся дошкольные учреждения, берутся патронажи над школами, над вузами. У многих компаний есть свои дошкольные учреждения, оздоровительные центры", - говорит Мытенков.Социально ответственный бизнес готов вкладываться в свои кадры. И это главный тренд современности.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярская гэс, балаковская аэс, андрей попов, олег дерипаска