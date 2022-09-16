https://ria.ru/20220916/kakhovka-1817341048.html

В небе над Новой Каховкой вновь прогремели взрывы

В небе над Новой Каховкой вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 16.09.2022

В небе над Новой Каховкой вновь прогремели взрывы

Украинские войска третий раз за сутки наносят ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области, в небе прозвучало восемь взрывов, сообщает в пятницу... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:57

2022-09-16T16:57

2022-09-16T17:14

специальная военная операция на украине

новая каховка

в мире

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска третий раз за сутки наносят ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области, в небе прозвучало восемь взрывов, сообщает в пятницу пресс-служба администрации города.Украинские войска ведут обстрел Новой Каховки и Каховской ГЭС уже на протяжении нескольких месяцев."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья. Работает ПВО: 8 воздушных взрывов", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220916/prestupleniya-1817317606.html

новая каховка

херсонская область

украина

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Кирилл Волков

новая каховка, в мире, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр