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В небе над Новой Каховкой прогремели десять взрывов - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/kakhovka-1817236738.html
В небе над Новой Каховкой прогремели десять взрывов
В небе над Новой Каховкой прогремели десять взрывов - РИА Новости, 16.09.2022
В небе над Новой Каховкой прогремели десять взрывов
Украинские войска в пятницу открыли огонь по Новой Каховке в Херсонской области, ракеты перехватила система ПВО, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:22
2022-09-16T13:38
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска в пятницу открыли огонь по Новой Каховке в Херсонской области, ракеты перехватила система ПВО, сообщает пресс-служба администрации города.Украинские войска ведут обстрел Новой Каховки и Каховской ГЭС уже на протяжении нескольких месяцев."В Новой Каховке звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: 10 воздушных взрывов над жилмассивом Сокол. Осколки от сбитых ракет сыпались между жилыми домами", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817214574.html
новая каховка
херсонская область
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новая каховка, в мире, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, В мире, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:22 16.09.2022 (обновлено: 13:38 16.09.2022)
 
В небе над Новой Каховкой прогремели десять взрывов

В небе над Новой Каховкой прогремели десять взрывов, работает система ПВО

© РИА НовостиНовая Каховка в Херсонской области
Новая Каховка в Херсонской области
© РИА Новости
Новая Каховка в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска в пятницу открыли огонь по Новой Каховке в Херсонской области, ракеты перехватила система ПВО, сообщает пресс-служба администрации города.
Украинские войска ведут обстрел Новой Каховки и Каховской ГЭС уже на протяжении нескольких месяцев.
"В Новой Каховке звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: 10 воздушных взрывов над жилмассивом Сокол. Осколки от сбитых ракет сыпались между жилыми домами", - говорится в сообщении.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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