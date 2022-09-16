https://ria.ru/20220916/kadyrov-1817140808.html

Кадыров рассказал о создании подразделения ОМОН "Ахмат-1"

Кадыров рассказал о создании подразделения ОМОН "Ахмат-1" - РИА Новости, 16.09.2022

Кадыров рассказал о создании подразделения ОМОН "Ахмат-1"

Глава Чечни Рамзан Кадыров, чтобы "госдепу спалось как на иголках", рассказал о создании еще одного подразделения ОМОН "Ахмат-1" с 2 тысячами бойцов. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T00:00

2022-09-16T00:00

2022-09-16T00:00

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

украина

омон россии

министерство финансов сша

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россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, чтобы "госдепу спалось как на иголках", рассказал о создании еще одного подразделения ОМОН "Ахмат-1" с 2 тысячами бойцов."Чтобы сегодня госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН "Ахмат-1" с 2 тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем. Вторая: новое подразделение - это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный HIMARS хоть отбавляй", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Министерство финансов США в четверг опубликовало санкционный список в связи с событиями на Украине. В него вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в минфине США также называют "женами" Кадырова.

https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815784091.html

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рамзан кадыров, украина, омон россии, министерство финансов сша, сша, россия