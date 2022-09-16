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Кадыров рассказал о создании подразделения ОМОН "Ахмат-1"
Кадыров рассказал о создании подразделения ОМОН "Ахмат-1" - РИА Новости, 16.09.2022
Кадыров рассказал о создании подразделения ОМОН "Ахмат-1"
Глава Чечни Рамзан Кадыров, чтобы "госдепу спалось как на иголках", рассказал о создании еще одного подразделения ОМОН "Ахмат-1" с 2 тысячами бойцов. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T00:00
2022-09-16T00:00
2022-09-16T00:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, чтобы "госдепу спалось как на иголках", рассказал о создании еще одного подразделения ОМОН "Ахмат-1" с 2 тысячами бойцов."Чтобы сегодня госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН "Ахмат-1" с 2 тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем. Вторая: новое подразделение - это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный HIMARS хоть отбавляй", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Министерство финансов США в четверг опубликовало санкционный список в связи с событиями на Украине. В него вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, его дочери Айшат, Карина и Табарик Кадыровы, супруга Медни Кадырова, а также Фатима Хазуева и Аминад Ахмадова, которых в минфине США также называют "женами" Кадырова.
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Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Украина, ОМОН России, Министерство финансов США, США, Россия
Кадыров рассказал о создании подразделения ОМОН "Ахмат-1"
Кадыров рассказал о создании подразделения ОМОН, чтобы "госдепу спалось как на иголках"