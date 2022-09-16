https://ria.ru/20220916/italiya-1817378517.html

Премьер Италии заявил об отсутствии признаков рецессии в экономике

Премьер Италии заявил об отсутствии признаков рецессии в экономике - РИА Новости, 16.09.2022

Премьер Италии заявил об отсутствии признаков рецессии в экономике

Итальянская экономика показывает замедление темпов роста, но не проявляет признаков рецессии, заявил премьер-министр страны Марио Драги. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:55

2022-09-16T17:55

2022-09-16T17:55

экономика

цены на нефть

марио драги

италия

мвф

istat

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РИМ, 16 сен – РИА Новости. Итальянская экономика показывает замедление темпов роста, но не проявляет признаков рецессии, заявил премьер-министр страны Марио Драги."Международные прогнозы предсказывали (рост ВВП) 3%, сейчас мы показываем 3,5%, в следующем году предсказывают полурецессию, а МВФ видит рост 0,6%. Очевидно, что налицо замедление, но я все еще не думаю, что мы видим симптомы рецессии", - заявил Драги на пресс-конференции в пятницу.Министр экономики и финансов страны Даниэле Франко, в свою очередь, заявил о проявлении признаков замедления экономики в третьем квартале года, также заверив в отсутствии сигналов рецессии."Мы хорошо завершили первую часть года, лучше, чем ожидалось. Мы завершили второй квартал с ростом в 1,1%. Это очень высокий рост даже по сравнению с другими странами. В третьем квартале есть явные признаки замедления, в производственной отрасли больше, чем в услугах. Посмотрим, как закончится этот квартал, но он будет без рецессии", - сказал министр.Согласно данным Национального института статистики Istat, по итогам второго квартала рост ВВП Италии в годовом выражении составил 4,6%. В первом квартале экономика, по оценкам статистики, выросла на 0,1%.

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экономика, цены на нефть, марио драги, италия, мвф, istat