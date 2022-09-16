https://ria.ru/20220916/ispaniya-1817278976.html

В Испании сильно подорожали авиабилеты

В Испании сильно подорожали авиабилеты - РИА Новости, 16.09.2022

В Испании сильно подорожали авиабилеты

В Испании стоимость перелетов во втором квартале выросла на 25,1 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:32

2022-09-16T15:32

2022-09-16T15:32

туризм

туризм

испания

новости - туризм

авиабилеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569960938_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_fd6568a86aec8aa7fa7844ceaa7959b0.jpg

МАДРИД, 16 сен — РИА Новости. В Испании стоимость перелетов во втором квартале выросла на 25,1 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Национального института статистики страны (INE).Впрочем, цены увеличились в десяти сферах услуг. Так, заметно больше граждане стали платить за почтовые и курьерские отправления — на 6,6 процента, за морские перевозки (5,2 процента) и консультации программистов (3,5 процента).По итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7 процента. Основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая за последние двенадцать месяцев подорожала на 49,4 процента.

https://ria.ru/20220916/puteshestviya-1817175207.html

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, испания, новости - туризм, авиабилеты