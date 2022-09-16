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В Испании сильно подорожали авиабилеты - РИА Новости, 16.09.2022
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Туризм
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В Испании сильно подорожали авиабилеты
В Испании сильно подорожали авиабилеты - РИА Новости, 16.09.2022
В Испании сильно подорожали авиабилеты
В Испании стоимость перелетов во втором квартале выросла на 25,1 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:32
2022-09-16T15:32
туризм
туризм
испания
новости - туризм
авиабилеты
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МАДРИД, 16 сен — РИА Новости. В Испании стоимость перелетов во втором квартале выросла на 25,1 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Национального института статистики страны (INE).Впрочем, цены увеличились в десяти сферах услуг. Так, заметно больше граждане стали платить за почтовые и курьерские отправления — на 6,6 процента, за морские перевозки (5,2 процента) и консультации программистов (3,5 процента).По итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7 процента. Основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая за последние двенадцать месяцев подорожала на 49,4 процента.
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Туризм, Туризм, Испания, Новости - Туризм, Авиабилеты
15:32 16.09.2022
 
В Испании сильно подорожали авиабилеты

В Испании за год цены на авиабилеты увеличились на четверть

© РИА Новости / Елена ШестернинаПассажиры рейса Аэрофлота в Санкт-Петербург и Москву на регистрации в аэропорту "Барахас" в Мадриде
Пассажиры рейса Аэрофлота в Санкт-Петербург и Москву на регистрации в аэропорту Барахас в Мадриде - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Елена Шестернина
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МАДРИД, 16 сен — РИА Новости. В Испании стоимость перелетов во втором квартале выросла на 25,1 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Национального института статистики страны (INE).
Впрочем, цены увеличились в десяти сферах услуг. Так, заметно больше граждане стали платить за почтовые и курьерские отправления — на 6,6 процента, за морские перевозки (5,2 процента) и консультации программистов (3,5 процента).
По итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7 процента. Основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая за последние двенадцать месяцев подорожала на 49,4 процента.

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