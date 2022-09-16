Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область получит 3,6 млрд рублей на инфраструктурные проекты - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220916/investitsii-1817184553.html
Липецкая область получит 3,6 млрд рублей на инфраструктурные проекты
Липецкая область получит 3,6 млрд рублей на инфраструктурные проекты - РИА Новости, 16.09.2022
Липецкая область получит 3,6 млрд рублей на инфраструктурные проекты
Липецкая область на реализацию трех инфраструктурных проектов получит 3,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:44
2022-09-16T10:44
липецкая область
игорь артамонов
липецк
елец
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ЛИПЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Липецкая область на реализацию трех инфраструктурных проектов получит 3,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в Липецке предполагается строительство инженерных сетей и коммуникаций, дошкольных учреждений и поликлиники. В Ельце при комплексном развитии территории микрорайона "Чёрная слобода" построят объекты инженерной инфраструктуры, в микрорайоне "Северо-Восточный" в Усмани планируется строительство сетей водоснабжения, водоотведения, коммуникаций по электроснабжению, а также детского сада.Артамонов отметил, что деньги выделены региону из федерального бюджета за плодотворную работу по подготовке данных проектов."Эти средства позволят нам реализовать социальные проекты, которые повысят качество жизни населения и помогут решить актуальные вопросы, в частности, касающиеся строительства детских садов в новых микрорайонах", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220915/ferma-1816913688.html
липецк
елец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецк, елец, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Елец, Общество
10:44 16.09.2022
 

Липецкая область получит 3,6 млрд рублей на инфраструктурные проекты

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Липецкая область на реализацию трех инфраструктурных проектов получит 3,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в Липецке предполагается строительство инженерных сетей и коммуникаций, дошкольных учреждений и поликлиники. В Ельце при комплексном развитии территории микрорайона "Чёрная слобода" построят объекты инженерной инфраструктуры, в микрорайоне "Северо-Восточный" в Усмани планируется строительство сетей водоснабжения, водоотведения, коммуникаций по электроснабжению, а также детского сада.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Вчера, 10:37Липецкая область
Крупная молочная ферма на 2 тысячи голов открылась в Липецкой области
Артамонов отметил, что деньги выделены региону из федерального бюджета за плодотворную работу по подготовке данных проектов.
"Эти средства позволят нам реализовать социальные проекты, которые повысят качество жизни населения и помогут решить актуальные вопросы, в частности, касающиеся строительства детских садов в новых микрорайонах", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкЕлецОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала