https://ria.ru/20220916/investitsii-1817184553.html

Липецкая область получит 3,6 млрд рублей на инфраструктурные проекты

Липецкая область получит 3,6 млрд рублей на инфраструктурные проекты - РИА Новости, 16.09.2022

Липецкая область получит 3,6 млрд рублей на инфраструктурные проекты

Липецкая область на реализацию трех инфраструктурных проектов получит 3,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:44

2022-09-16T10:44

2022-09-16T10:44

липецкая область

игорь артамонов

липецк

елец

общество

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ЛИПЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Липецкая область на реализацию трех инфраструктурных проектов получит 3,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в Липецке предполагается строительство инженерных сетей и коммуникаций, дошкольных учреждений и поликлиники. В Ельце при комплексном развитии территории микрорайона "Чёрная слобода" построят объекты инженерной инфраструктуры, в микрорайоне "Северо-Восточный" в Усмани планируется строительство сетей водоснабжения, водоотведения, коммуникаций по электроснабжению, а также детского сада.Артамонов отметил, что деньги выделены региону из федерального бюджета за плодотворную работу по подготовке данных проектов."Эти средства позволят нам реализовать социальные проекты, которые повысят качество жизни населения и помогут решить актуальные вопросы, в частности, касающиеся строительства детских садов в новых микрорайонах", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220915/ferma-1816913688.html

липецк

елец

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Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк, елец, общество