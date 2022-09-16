https://ria.ru/20220916/inoveschanie-1817253939.html
Шольц призвал искать контраргументы против российского иновещания
Шольц призвал искать контраргументы против российского иновещания - РИА Новости, 16.09.2022
Шольц призвал искать контраргументы против российского иновещания
У Германии должны быть ответы на российское иновещание и в частности RT, иначе страна окажется в "сложной ситуации", заявил в пятницу канцлер Германии Олаф... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:00
2022-09-16T14:00
2022-09-16T14:00
в мире
мария захарова
олаф шольц
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БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. У Германии должны быть ответы на российское иновещание и в частности RT, иначе страна окажется в "сложной ситуации", заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц.В начале февраля комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора."Что касается политической пропаганды, которая тоже относится к гибридным опасностям, мы должны по существу настроиться на то, что нам надо иметь наготове контринформацию", - подчеркнул он во время пресс-конференции, посвященной вопросам развития бундесвера.Эта информация должна распространяться таким образом, чтобы у людей "доброй воли" была возможность её увидеть, отметил Шольц."То, что распространяется через Russia Today, должно где-нибудь помечаться контраргументами, с которыми можно будет ознакомиться", - пояснил он.Однако обществу, по мнению Шольца, всегда будет необходима "демократическая устойчивость". "Если мы будем все бояться, что тот, кто таким занимается, мог бы быть прав, то мы, конечно, в сложной ситуации", - добавил канцлер.В РФ не раз заявляли о дискредитации российских СМИ в странах Запада.МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
https://ria.ru/20220915/rt-1817057382.html
https://ria.ru/20220818/germaniya-1810423507.html
https://ria.ru/20220728/moderatsiya-1805476677.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мария захарова, олаф шольц, германия, россия, москва
В мире, Мария Захарова, Олаф Шольц, Германия, Россия, Москва
Шольц призвал искать контраргументы против российского иновещания
Шольц призвал искать контраргументы против RT и всего российского иновещания
БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. У Германии должны быть ответы на российское иновещание и в частности RT, иначе страна окажется в "сложной ситуации", заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц.
В начале февраля комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора.
"Что касается политической пропаганды, которая тоже относится к гибридным опасностям, мы должны по существу настроиться на то, что нам надо иметь наготове контринформацию", - подчеркнул он во время пресс-конференции, посвященной вопросам развития бундесвера.
Эта информация должна распространяться таким образом, чтобы у людей "доброй воли" была возможность её увидеть, отметил Шольц.
"То, что распространяется через Russia Today, должно где-нибудь помечаться контраргументами, с которыми можно будет ознакомиться", - пояснил он.
Однако обществу, по мнению Шольца, всегда будет необходима "демократическая устойчивость". "Если мы будем все бояться, что тот, кто таким занимается, мог бы быть прав, то мы, конечно, в сложной ситуации", - добавил канцлер.
В РФ
не раз заявляли о дискредитации российских СМИ в странах Запада.
МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва
пойдет Берлину
навстречу, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова
.
* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.