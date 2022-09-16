Рейтинг@Mail.ru
Шольц призвал искать контраргументы против российского иновещания - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/inoveschanie-1817253939.html
Шольц призвал искать контраргументы против российского иновещания
Шольц призвал искать контраргументы против российского иновещания - РИА Новости, 16.09.2022
Шольц призвал искать контраргументы против российского иновещания
У Германии должны быть ответы на российское иновещание и в частности RT, иначе страна окажется в "сложной ситуации", заявил в пятницу канцлер Германии Олаф... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:00
2022-09-16T14:00
в мире
мария захарова
олаф шольц
германия
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678594_0:101:2971:1772_1920x0_80_0_0_9d8104ae03459e272ad7bb457c2b7702.jpg
БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. У Германии должны быть ответы на российское иновещание и в частности RT, иначе страна окажется в "сложной ситуации", заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц.В начале февраля комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора."Что касается политической пропаганды, которая тоже относится к гибридным опасностям, мы должны по существу настроиться на то, что нам надо иметь наготове контринформацию", - подчеркнул он во время пресс-конференции, посвященной вопросам развития бундесвера.Эта информация должна распространяться таким образом, чтобы у людей "доброй воли" была возможность её увидеть, отметил Шольц."То, что распространяется через Russia Today, должно где-нибудь помечаться контраргументами, с которыми можно будет ознакомиться", - пояснил он.Однако обществу, по мнению Шольца, всегда будет необходима "демократическая устойчивость". "Если мы будем все бояться, что тот, кто таким занимается, мог бы быть прав, то мы, конечно, в сложной ситуации", - добавил канцлер.В РФ не раз заявляли о дискредитации российских СМИ в странах Запада.МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
https://ria.ru/20220915/rt-1817057382.html
https://ria.ru/20220818/germaniya-1810423507.html
https://ria.ru/20220728/moderatsiya-1805476677.html
германия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678594_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_781f0a0b5394c2e0e01d0c9650a3144e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, олаф шольц, германия, россия, москва
В мире, Мария Захарова, Олаф Шольц, Германия, Россия, Москва
14:00 16.09.2022
 
Шольц призвал искать контраргументы против российского иновещания

Шольц призвал искать контраргументы против RT и всего российского иновещания

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. У Германии должны быть ответы на российское иновещание и в частности RT, иначе страна окажется в "сложной ситуации", заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц.
В начале февраля комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора.
"Что касается политической пропаганды, которая тоже относится к гибридным опасностям, мы должны по существу настроиться на то, что нам надо иметь наготове контринформацию", - подчеркнул он во время пресс-конференции, посвященной вопросам развития бундесвера.
Эта информация должна распространяться таким образом, чтобы у людей "доброй воли" была возможность её увидеть, отметил Шольц.
"То, что распространяется через Russia Today, должно где-нибудь помечаться контраргументами, с которыми можно будет ознакомиться", - пояснил он.
Однако обществу, по мнению Шольца, всегда будет необходима "демократическая устойчивость". "Если мы будем все бояться, что тот, кто таким занимается, мог бы быть прав, то мы, конечно, в сложной ситуации", - добавил канцлер.
В РФ не раз заявляли о дискредитации российских СМИ в странах Запада.
МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.

Читайте также:

 
В миреМария ЗахароваОлаф ШольцГерманияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала