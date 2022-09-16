https://ria.ru/20220916/inflyatsiya-1817245623.html

ЦБ снизил прогноз по инфляции в России

ЦБ снизил прогноз по инфляции в России - РИА Новости, 16.09.2022

ЦБ снизил прогноз по инфляции в России

Банк России снизил прогноз по инфляции в стране в 2022 году до 11-13% с 12-15%, следует из релиза регулятора. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:44

2022-09-16T13:44

2022-09-16T13:44

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Банк России снизил прогноз по инфляции в стране в 2022 году до 11-13% с 12-15%, следует из релиза регулятора."По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году", - говорится в сообщении Центробанка.Инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году снизится до 5–7% и вернется к 4% в 2024 году, добавили в ЦБ.В пятницу Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 7,5% годовых, что стало наименьшим шагом с начала смягчения денежно-кредитной политики в апреле.

https://ria.ru/20220915/byudzhet-1816899052.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция