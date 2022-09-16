Рейтинг@Mail.ru
ЦБ снизил прогноз по инфляции в России - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/inflyatsiya-1817245623.html
ЦБ снизил прогноз по инфляции в России
ЦБ снизил прогноз по инфляции в России - РИА Новости, 16.09.2022
ЦБ снизил прогноз по инфляции в России
Банк России снизил прогноз по инфляции в стране в 2022 году до 11-13% с 12-15%, следует из релиза регулятора. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:44
2022-09-16T13:44
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a61d5548108863b58c5e9554db3e7a79.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Банк России снизил прогноз по инфляции в стране в 2022 году до 11-13% с 12-15%, следует из релиза регулятора."По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году", - говорится в сообщении Центробанка.Инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году снизится до 5–7% и вернется к 4% в 2024 году, добавили в ЦБ.В пятницу Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 7,5% годовых, что стало наименьшим шагом с начала смягчения денежно-кредитной политики в апреле.
https://ria.ru/20220915/byudzhet-1816899052.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d3821407981dd9c02d177cfb8a74d2da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Инфляция
13:44 16.09.2022
 
ЦБ снизил прогноз по инфляции в России

Центробанк снизил прогноз по инфляции в России в 2022 году до 11-13%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка
Государственный флаг России на здании Центрального банка - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Государственный флаг России на здании Центрального банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Банк России снизил прогноз по инфляции в стране в 2022 году до 11-13% с 12-15%, следует из релиза регулятора.
"По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году", - говорится в сообщении Центробанка.
Инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году снизится до 5–7% и вернется к 4% в 2024 году, добавили в ЦБ.
В пятницу Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 7,5% годовых, что стало наименьшим шагом с начала смягчения денежно-кредитной политики в апреле.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 09:17
Минфин предложил сократить незащищенные статьи бюджета, пишут СМИ
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Инфляция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала