https://ria.ru/20220916/inflyatsiya-1817209977.html
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей - РИА Новости, 16.09.2022
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее, следует из данных... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:06
2022-09-16T12:06
2022-09-16T12:49
экономика
евростат
цены на нефть
эстония
латвия
литва
евросоюз
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.Таким образом, подтверждено, что инфляция в еврозоне вновь обновила максимум за всю историю существования этого валютного блока.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 3% годовых. Только за август нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, выросли на 0,6% при прогнозе роста на 0,5%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% с 4% месяцем ранее.Инфляция в ЕС ускорилась в августе до 10,1% с 9,8% в годовом выражении. Годом ранее показатель составлял только 3,2%. Только за август цены в ЕС выросли на 0,7%.Самая высокая годовая инфляция в августе была зафиксирована в Эстонии (25,2%), Латвии (21,4%) и Литве (21,1%), самая низкая - во Франции (6,6%), на Мальте (7%) и в Финляндии (7,9%). Наибольший вклад в показатель годовой инфляции в еврозоне внесли энергоносители (+3,95 процентного пункта), продукты питания, алкоголь и табак (+2,25 процентного пункта), услуги (1,62 процентного пункта) и неэнергетические промышленные товары (+1,33 п.п.).
https://ria.ru/20220916/inflyatsiya-1817087935.html
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экономика, евростат, цены на нефть, эстония, латвия, литва, евросоюз
Экономика, Евростат, Цены на нефть, Эстония, Латвия, Литва, Евросоюз
12:06 16.09.2022 (обновлено: 12:49 16.09.2022)
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1 процента