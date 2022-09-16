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Отношения между Россией и Индией значительно улучшились, заявил Моди - РИА Новости, 16.09.2022
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Отношения между Россией и Индией значительно улучшились, заявил Моди
Отношения между Россией и Индией значительно улучшились, заявил Моди - РИА Новости, 16.09.2022
Отношения между Россией и Индией значительно улучшились, заявил Моди
Отношения между Россией и Индией значительно улучшились, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:38
2022-09-16T16:46
индия
россия
нарендра моди
саммит шос в самарканде
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – РИА Новости. Отношения между Россией и Индией значительно улучшились, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС."Отношения между Россией и Индией значительно улучшились. Мы считаем, что эти отношения крайне важны. Мы являемся друзьями и на протяжении десятилетий всегда стояли плечом к плечу, и всему миру известно о характере российско-индийских отношений. Миру известно также о глубокой дружбе, в частности, о личных дружеских связях, которые нас связывают", - сказал Моди.Он отметил, что отношения между Россией и Индией "в будущем будут только улучшаться и укрепляться, это также полезно для всего мира".
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индия, россия, нарендра моди, саммит шос в самарканде
Индия, Россия, Нарендра Моди, Саммит ШОС в Самарканде
16:38 16.09.2022 (обновлено: 16:46 16.09.2022)
 
Отношения между Россией и Индией значительно улучшились, заявил Моди

Премьер Индии Моди заявил, что отношения с Россией значительно улучшились

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – РИА Новости. Отношения между Россией и Индией значительно улучшились, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС.
"Отношения между Россией и Индией значительно улучшились. Мы считаем, что эти отношения крайне важны. Мы являемся друзьями и на протяжении десятилетий всегда стояли плечом к плечу, и всему миру известно о характере российско-индийских отношений. Миру известно также о глубокой дружбе, в частности, о личных дружеских связях, которые нас связывают", - сказал Моди.
Он отметил, что отношения между Россией и Индией "в будущем будут только улучшаться и укрепляться, это также полезно для всего мира".

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ИндияРоссияНарендра МодиСаммит ШОС в Самарканде
 
 
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