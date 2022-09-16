https://ria.ru/20220916/indiya-1817331145.html

Отношения между Россией и Индией значительно улучшились, заявил Моди

Отношения между Россией и Индией значительно улучшились, заявил Моди - РИА Новости, 16.09.2022

Отношения между Россией и Индией значительно улучшились, заявил Моди

Отношения между Россией и Индией значительно улучшились, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:38

2022-09-16T16:38

2022-09-16T16:46

индия

россия

нарендра моди

саммит шос в самарканде

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – РИА Новости. Отношения между Россией и Индией значительно улучшились, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС."Отношения между Россией и Индией значительно улучшились. Мы считаем, что эти отношения крайне важны. Мы являемся друзьями и на протяжении десятилетий всегда стояли плечом к плечу, и всему миру известно о характере российско-индийских отношений. Миру известно также о глубокой дружбе, в частности, о личных дружеских связях, которые нас связывают", - сказал Моди.Он отметил, что отношения между Россией и Индией "в будущем будут только улучшаться и укрепляться, это также полезно для всего мира".

https://ria.ru/20220916/vizit-1817317754.html

индия

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индия, россия, нарендра моди, саммит шос в самарканде