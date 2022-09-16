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В Харьковскую область прибыл гумконвой ООН - РИА Новости, 16.09.2022
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В Харьковскую область прибыл гумконвой ООН
В Харьковскую область прибыл гумконвой ООН - РИА Новости, 16.09.2022
В Харьковскую область прибыл гумконвой ООН
Гуманитарный конвой ООН из десяти грузовиков прибыл в Харьковскую область и доставил еду, воду, предметы гигиены, одеяла, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:32
2022-09-16T20:32
в мире
стефан дюжаррик
харьковская область
оон
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ООН, 16 сен – РИА Новости. Гуманитарный конвой ООН из десяти грузовиков прибыл в Харьковскую область и доставил еду, воду, предметы гигиены, одеяла, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Первый из серии конвоев прибыл в Харьковскую область", - сказал Дюжаррик.По его словам, десять грузовиков доставили воду, еду, одеяла и предметы гигиены для более чем 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20220916/oon-1817440914.html
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в мире, стефан дюжаррик, харьковская область, оон
В мире, Стефан Дюжаррик, Харьковская область, ООН
20:32 16.09.2022
 
В Харьковскую область прибыл гумконвой ООН

Офис Гутерреша: гумконвой из десяти грузовиков прибыл в Харьковскую область

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкГрузовые автомобили
Грузовые автомобили - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовые автомобили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 сен – РИА Новости. Гуманитарный конвой ООН из десяти грузовиков прибыл в Харьковскую область и доставил еду, воду, предметы гигиены, одеяла, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Первый из серии конвоев прибыл в Харьковскую область", - сказал Дюжаррик.
По его словам, десять грузовиков доставили воду, еду, одеяла и предметы гигиены для более чем 13 тысяч человек.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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В миреСтефан ДюжаррикХарьковская областьООН
 
 
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