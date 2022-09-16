https://ria.ru/20220916/gumpomosch-1817444139.html

В Харьковскую область прибыл гумконвой ООН

В Харьковскую область прибыл гумконвой ООН - РИА Новости, 16.09.2022

В Харьковскую область прибыл гумконвой ООН

Гуманитарный конвой ООН из десяти грузовиков прибыл в Харьковскую область и доставил еду, воду, предметы гигиены, одеяла, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T20:32

2022-09-16T20:32

2022-09-16T20:32

в мире

стефан дюжаррик

харьковская область

оон

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ООН, 16 сен – РИА Новости. Гуманитарный конвой ООН из десяти грузовиков прибыл в Харьковскую область и доставил еду, воду, предметы гигиены, одеяла, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Первый из серии конвоев прибыл в Харьковскую область", - сказал Дюжаррик.По его словам, десять грузовиков доставили воду, еду, одеяла и предметы гигиены для более чем 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20220916/oon-1817440914.html

харьковская область

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в мире, стефан дюжаррик, харьковская область, оон