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Путин назвал ситуацию на армяно-азербайджанской границе напряженной - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин назвал ситуацию на армяно-азербайджанской границе напряженной
Путин назвал ситуацию на армяно-азербайджанской границе напряженной - РИА Новости, 16.09.2022
Путин назвал ситуацию на армяно-азербайджанской границе напряженной
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил об общей обеспокоенности обострением ситуации на... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:08
2022-09-16T18:23
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
в мире
владимир путин
никол пашинян
ильхам алиев
россия
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил об общей обеспокоенности обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе."Конечно, сегодня нас всех очень беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, мы с вами об этом говорили", - сказал Путин.Он отметил, что скоординированными усилиями "эскалацию удалось прекратить", но ситуация все же остается напряженной.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИДа. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220916/azerbaydzhan-1817388070.html
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армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, в мире, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, россия, шос, самарканд, саммит шос в самарканде
Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Россия, ШОС, Самарканд, Саммит ШОС в Самарканде
18:08 16.09.2022 (обновлено: 18:23 16.09.2022)
 
Путин назвал ситуацию на армяно-азербайджанской границе напряженной

Путин выразил обеспокоенность из-за обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил об общей обеспокоенности обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.
"Конечно, сегодня нас всех очень беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, мы с вами об этом говорили", - сказал Путин.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании в расширенном составе глав стран - участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 18:13
Ни Баку, ни Ереван не желают широкомасштабной эскалации, заявил Алиев
Он отметил, что скоординированными усилиями "эскалацию удалось прекратить", но ситуация все же остается напряженной.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИДа. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
Разрушения после обстрелов в армянском селе Сотк - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 17:04
Около восьми тысяч человек покинули дома в Армении из-за боевых действий
 
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