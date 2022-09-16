https://ria.ru/20220916/granitsa-1817385914.html

Путин назвал ситуацию на армяно-азербайджанской границе напряженной

Путин назвал ситуацию на армяно-азербайджанской границе напряженной - РИА Новости, 16.09.2022

Путин назвал ситуацию на армяно-азербайджанской границе напряженной

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил об общей обеспокоенности обострением ситуации на... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:08

2022-09-16T18:08

2022-09-16T18:23

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

в мире

владимир путин

никол пашинян

ильхам алиев

россия

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил об общей обеспокоенности обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе."Конечно, сегодня нас всех очень беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, мы с вами об этом говорили", - сказал Путин.Он отметил, что скоординированными усилиями "эскалацию удалось прекратить", но ситуация все же остается напряженной.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИДа. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220916/azerbaydzhan-1817388070.html

https://ria.ru/20220916/armeniya-1817347205.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, в мире, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, россия, шос, самарканд, саммит шос в самарканде