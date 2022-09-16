18:08 16.09.2022 (обновлено: 18:23 16.09.2022)
Путин назвал ситуацию на армяно-азербайджанской границе напряженной
Путин выразил обеспокоенность из-за обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил об общей обеспокоенности обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.
"Конечно, сегодня нас всех очень беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, мы с вами об этом говорили", - сказал Путин.
Он отметил, что скоординированными усилиями "эскалацию удалось прекратить", но ситуация все же остается напряженной.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИДа. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.