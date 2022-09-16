https://ria.ru/20220916/germaniya-1817464726.html

Глава Минобороны Германии заявила о планах создания ПРО совместно с НАТО

Глава Минобороны Германии заявила о планах создания ПРО совместно с НАТО - РИА Новости, 16.09.2022

Глава Минобороны Германии заявила о планах создания ПРО совместно с НАТО

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что на встрече в октябре Берлин намерен условиться с партнерами по НАТО о создании совместной системы... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T22:09

2022-09-16T22:09

2022-09-16T22:09

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кристина ламбрехт

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что на встрече в октябре Берлин намерен условиться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны."На следующей встрече министров НАТО мы надеемся достичь соглашения касательно совместной противовоздушной обороны", - заявила Ламбрехт в интервью агентству Рейтер.По сообщению агентства, министр не стала раскрывать подробностей относительно того, какие страны будут вовлечены, поскольку переговоры еще не завершились. Вместе с тем Ламбрехт подтвердила, что рассматривается израильский противоракетный комплекс Arrow 3 производства концерна Israel Aerospace Industries, передает агентство."Мы уже говорили с Израилем и Соединенными Штатами, и не секрет, что Arrow 3 определенно является системой, которая могла бы восполнить пробел в наших возможностях", - сказала Ламбрехт.Встреча глав минобороны стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 13 и 14 октября, сообщила ранее пресс-служба альянса.

https://ria.ru/20220916/germaniya-1817340582.html

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в мире, кристина ламбрехт, германия, берлин (город), израиль, нато