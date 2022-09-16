https://ria.ru/20220916/germaniya-1817391166.html

В Германии ожидают роста цен за электричество на 60 процентов

В Германии ожидают роста цен за электричество на 60 процентов - РИА Новости, 16.09.2022

В Германии ожидают роста цен за электричество на 60 процентов

В Германии в 2023 году цены за электроэнергию для конечных потребителей могут вырасти на 60%, считают в немецкой ассоциации местных коммунальных служб (VKU). РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:17

2022-09-16T18:17

2022-09-16T18:17

экономика

владимир путин

россия

германия

украина

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БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. В Германии в 2023 году цены за электроэнергию для конечных потребителей могут вырасти на 60%, считают в немецкой ассоциации местных коммунальных служб (VKU)."Мы ожидаем дальнейшего роста цен на электроэнергию. До сих пор рост составлял порядка 10%, в следующем же году ожидается повышение цен примерно на 60%", - заявил в пятницу представитель ассоциации в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.Он объяснил, что до сих пор цены на электричество росли, но в меньшей степени, чем на газ, который потребителям уже в текущем году выходит на 30-60% дороже. С точки зрения VKU, такое развитие продолжится и в следующем году, "а возможно даже ухудшится"."Повышение цен на несколько тысяч евро в год станет чрезмерной нагрузкой для многих. Нам нужна комплексная программа помощи не только в отношении повышения цен в этом году, но и в следующем", — подчеркнул представитель ассоциации.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220916/germaniya-1817302624.html

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экономика, владимир путин, россия, германия, украина