https://ria.ru/20220916/germaniya-1817380677.html
Глава Минобороны Германии обеспокоена совместными учениями России и Китая
Глава Минобороны Германии обеспокоена совместными учениями России и Китая - РИА Новости, 16.09.2022
Глава Минобороны Германии обеспокоена совместными учениями России и Китая
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что "с беспокойством" следит за наращиванием военного потенциала Китая и совместными с РФ учениями КНР. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:58
2022-09-16T17:58
2022-09-16T17:58
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кристина ламбрехт
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что "с беспокойством" следит за наращиванием военного потенциала Китая и совместными с РФ учениями КНР."Мы, естественно, с беспокойством наблюдаем за наращиванием (сил - ред.) Китая и очень точно отслеживаем каждый его шаг", - сказала Ламбрехт в интервью агентству Рейтер.По сообщению агентства, министр заявила, что "Германия с беспокойством наблюдает за наращиванием военной мощи Китая и учениями с Россией". По словам Ламбрехт, ФРГ связана с Китаем экономическими отношениями, однако "это не должно мешать занимать четкие позиции по определенным решениям".Агентство напоминает, что в прошлом году Германия впервые за 20 лет направила свой военный корабль в спорные территории Южно-Китайского моря, а в этом месяце 13 военных самолетов ФРГ отправились на совместные учения в Австралии."Своим присутствием и участием в учениях мы посылаем четкие сигналы. Мы на стороне партнеров, которые выступают за порядок, основанный на правилах", - заявила Ламбрехт.Отвечая на вопрос агентства касательно того, отправил ли бы Берлин военный корабль через Тайваньский пролив, как это сделали США, Ламбрехт заявила, что подход ФРГ "заключается в деэскалации", речь не о том, чтобы "каким-либо образом спровоцировать или обострить ситуацию".
https://ria.ru/20220916/germaniya-1817340582.html
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в мире, германия, китай, россия, кристина ламбрехт
В мире, Германия, Китай, Россия, Кристина Ламбрехт
Глава Минобороны Германии обеспокоена совместными учениями России и Китая
Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила, что обеспокоена совместными учениями Китая и России