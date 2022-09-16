https://ria.ru/20220916/gazosnabzhenie-1817188063.html

План по ремонту систем газоснабжения в Подмосковье выполнен на 99%

План по ремонту систем газоснабжения в Подмосковье выполнен на 99% - РИА Новости, 16.09.2022

План по ремонту систем газоснабжения в Подмосковье выполнен на 99%

Годовой план по ремонту систем газоснабжения в Московской области выполнен на 99%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:00

2022-09-16T11:00

2022-09-16T11:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Годовой план по ремонту систем газоснабжения в Московской области выполнен на 99%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.Программа капитального ремонта по замене систем газоснабжения в многоквартирных домах реализуется с 2016 года. На сегодняшний день ремонт проведен в 1 650 многоквартирных домах."В Подмосковье в 2022 году подведомственным министерству Фондом капитального ремонта запланировано отремонтировать системы газоснабжения в 475 многоквартирных домах. На данный момент работы по газу выполнены в 470 жилых зданиях. План работ 2022 года выполнен на 99%", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.Он напомнил, что при капремонте системы газоснабжения используются газовые краны, имеющие 3 степени защиты: от случайного открытия крана, от утечки и от взрыва газа. Замена оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, осуществляется по истечении установленных изготовителем сроков эксплуатации оборудования или сроков, установленных проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов.

https://ria.ru/20220915/klin-1817021834.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жкх