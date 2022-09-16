Рейтинг@Mail.ru
План по ремонту систем газоснабжения в Подмосковье выполнен на 99% - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220916/gazosnabzhenie-1817188063.html
План по ремонту систем газоснабжения в Подмосковье выполнен на 99%
План по ремонту систем газоснабжения в Подмосковье выполнен на 99% - РИА Новости, 16.09.2022
План по ремонту систем газоснабжения в Подмосковье выполнен на 99%
Годовой план по ремонту систем газоснабжения в Московской области выполнен на 99%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:00
2022-09-16T11:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149997/06/1499970653_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_1031698a9c0ab92ad054662d994f58a6.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Годовой план по ремонту систем газоснабжения в Московской области выполнен на 99%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.Программа капитального ремонта по замене систем газоснабжения в многоквартирных домах реализуется с 2016 года. На сегодняшний день ремонт проведен в 1 650 многоквартирных домах."В Подмосковье в 2022 году подведомственным министерству Фондом капитального ремонта запланировано отремонтировать системы газоснабжения в 475 многоквартирных домах. На данный момент работы по газу выполнены в 470 жилых зданиях. План работ 2022 года выполнен на 99%", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.Он напомнил, что при капремонте системы газоснабжения используются газовые краны, имеющие 3 степени защиты: от случайного открытия крана, от утечки и от взрыва газа. Замена оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, осуществляется по истечении установленных изготовителем сроков эксплуатации оборудования или сроков, установленных проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов.
https://ria.ru/20220915/klin-1817021834.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149997/06/1499970653_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_3d0f944cef503569cbdba975e4f253d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ
11:00 16.09.2022
 

План по ремонту систем газоснабжения в Подмосковье выполнен на 99%

© РИА Новости / Андрей Варенков / Перейти в медиабанкСотрудник газовой службы
Сотрудник газовой службы - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в медиабанк
Сотрудник газовой службы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Годовой план по ремонту систем газоснабжения в Московской области выполнен на 99%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Программа капитального ремонта по замене систем газоснабжения в многоквартирных домах реализуется с 2016 года. На сегодняшний день ремонт проведен в 1 650 многоквартирных домах.
Подмосковье в 2022 году подведомственным министерству Фондом капитального ремонта запланировано отремонтировать системы газоснабжения в 475 многоквартирных домах. На данный момент работы по газу выполнены в 470 жилых зданиях. План работ 2022 года выполнен на 99%", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.
Он напомнил, что при капремонте системы газоснабжения используются газовые краны, имеющие 3 степени защиты: от случайного открытия крана, от утечки и от взрыва газа. Замена оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, осуществляется по истечении установленных изготовителем сроков эксплуатации оборудования или сроков, установленных проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов.

Читайте также:

 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала