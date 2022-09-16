Рейтинг@Mail.ru
Китай ввел в эксплуатацию участок трубопровода для газа из "Силы Сибири" - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/gazoprovod-1817275053.html
Китай ввел в эксплуатацию участок трубопровода для газа из "Силы Сибири"
Китай ввел в эксплуатацию участок трубопровода для газа из "Силы Сибири" - РИА Новости, 16.09.2022
Китай ввел в эксплуатацию участок трубопровода для газа из "Силы Сибири"
Китай официально ввел в эксплуатацию еще один участок газопровода для газа, поставляющегося из России по "Силе Сибири", протяженность участка 320 километров,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:45
2022-09-16T14:45
экономика
китай
россия
газпром
сила сибири (газопровод)
в мире
природный газ
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817174518_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_266349b315f296ecbe3ad98481f0e1b4.jpg
ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Китай официально ввел в эксплуатацию еще один участок газопровода для газа, поставляющегося из России по "Силе Сибири", протяженность участка 320 километров, сообщает в пятницу компания PipeChina, ответственная за проект."Китайский участок газопровода (стыкующегося с газопроводом - ред.) "Сила Сибири" Аньпин (провинция Хэбэй) - Тайань (провинция Шаньдун) на востоке Китая 16 сентября был официально сдан в эксплуатацию. Это демонстрирует, что каналы поставок энергии на востоке страны стали еще более совершенными", - говорится в сообщении компании.Сообщается, что участок Аньпин-Тайань является важной частью китайского газопровода, который стыкуется с российской "Силой Сибири", его протяженность 320 километров, пропускная способность 18,9 миллиарда кубических метров газа в год. Строительство этого участка газопровода началось в октябре 2020 года.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, газопровод "Сила Сибири 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может стать заменой для России магистрали "Северный поток — 2". По его словам, окончательная договоренность с Китаем по "Силе Сибири 2" ожидается в ближайшее время, объем поставок составит 50 миллиардов кубометров газа в год. В "Газпроме" говорят о том, что Китай увеличивает заявки на поставки газа по "Силе Сибири", в сентябре они регулярно идут сверх суточных контрактов."Сила Сибири" состоит из двух участков - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) протяженностью около 2200 километров и от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского - почти 800 километров. Первый участок был построен за пять лет и запущен в 2019 году, а второй участок планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.Первые трубопроводные поставки газа из России в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году выросли в два с половиной раза. "Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.
https://ria.ru/20220915/gazprom-1817025229.html
https://ria.ru/20220915/gaz-1816982964.html
https://ria.ru/20220915/gaz-1817059769.html
китай
россия
хэбэй
тайань
шаньдун
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817174518_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_a3337ff1948f7e0a8eb64c8cc508bf2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, газпром, сила сибири (газопровод), в мире, природный газ, северный поток — 2, хэбэй, тайань, шаньдун
Экономика, Китай, Россия, Газпром, Сила Сибири (газопровод), В мире, Природный газ, Северный поток — 2, Хэбэй, Тайань, Шаньдун
14:45 16.09.2022
 
Китай ввел в эксплуатацию участок трубопровода для газа из "Силы Сибири"

Китай ввел в эксплуатацию участок трубопровода в 320 километров для газа из "Силы Сибири"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Китай официально ввел в эксплуатацию еще один участок газопровода для газа, поставляющегося из России по "Силе Сибири", протяженность участка 320 километров, сообщает в пятницу компания PipeChina, ответственная за проект.
"Китайский участок газопровода (стыкующегося с газопроводом - ред.) "Сила Сибири" Аньпин (провинция Хэбэй) - Тайань (провинция Шаньдун) на востоке Китая 16 сентября был официально сдан в эксплуатацию. Это демонстрирует, что каналы поставок энергии на востоке страны стали еще более совершенными", - говорится в сообщении компании.
Сотрудник ПАО Газпром на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 16:01
"Газпром" завершает проработку проекта газопровода через Монголию в Китай
Сообщается, что участок Аньпин-Тайань является важной частью китайского газопровода, который стыкуется с российской "Силой Сибири", его протяженность 320 километров, пропускная способность 18,9 миллиарда кубических метров газа в год. Строительство этого участка газопровода началось в октябре 2020 года.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, газопровод "Сила Сибири 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может стать заменой для России магистрали "Северный поток — 2". По его словам, окончательная договоренность с Китаем по "Силе Сибири 2" ожидается в ближайшее время, объем поставок составит 50 миллиардов кубометров газа в год. В "Газпроме" говорят о том, что Китай увеличивает заявки на поставки газа по "Силе Сибири", в сентябре они регулярно идут сверх суточных контрактов.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 13:58
Путин допустил поставки трубного газа в Пакистан
"Сила Сибири" состоит из двух участков - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) протяженностью около 2200 километров и от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского - почти 800 километров. Первый участок был построен за пять лет и запущен в 2019 году, а второй участок планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.
Первые трубопроводные поставки газа из России в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году выросли в два с половиной раза. "Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 17:43
Норвегия предостерегла Европу от введения лимита цен на газ
 
ЭкономикаКитайРоссияГазпромСила Сибири (газопровод)В миреПриродный газСеверный поток — 2ХэбэйТайаньШаньдун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала