Китай ввел в эксплуатацию участок трубопровода для газа из "Силы Сибири"
Китай ввел в эксплуатацию участок трубопровода в 320 километров для газа из "Силы Сибири"
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Китай официально ввел в эксплуатацию еще один участок газопровода для газа, поставляющегося из России по "Силе Сибири", протяженность участка 320 километров, сообщает в пятницу компания PipeChina, ответственная за проект.
"Китайский участок газопровода (стыкующегося с газопроводом - ред.) "Сила Сибири" Аньпин (провинция Хэбэй) - Тайань (провинция Шаньдун) на востоке Китая 16 сентября был официально сдан в эксплуатацию. Это демонстрирует, что каналы поставок энергии на востоке страны стали еще более совершенными", - говорится в сообщении компании.
Сообщается, что участок Аньпин-Тайань является важной частью китайского газопровода, который стыкуется с российской "Силой Сибири", его протяженность 320 километров, пропускная способность 18,9 миллиарда кубических метров газа в год. Строительство этого участка газопровода началось в октябре 2020 года.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, газопровод "Сила Сибири 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может стать заменой для России магистрали "Северный поток — 2". По его словам, окончательная договоренность с Китаем по "Силе Сибири 2" ожидается в ближайшее время, объем поставок составит 50 миллиардов кубометров газа в год. В "Газпроме" говорят о том, что Китай увеличивает заявки на поставки газа по "Силе Сибири", в сентябре они регулярно идут сверх суточных контрактов.
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"Сила Сибири" состоит из двух участков - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) протяженностью около 2200 километров и от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского - почти 800 километров. Первый участок был построен за пять лет и запущен в 2019 году, а второй участок планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.
Первые трубопроводные поставки газа из России в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году выросли в два с половиной раза. "Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.
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