https://ria.ru/20220916/gazoprovod-1817275053.html

Китай ввел в эксплуатацию участок трубопровода для газа из "Силы Сибири"

Китай ввел в эксплуатацию участок трубопровода для газа из "Силы Сибири" - РИА Новости, 16.09.2022

Китай ввел в эксплуатацию участок трубопровода для газа из "Силы Сибири"

Китай официально ввел в эксплуатацию еще один участок газопровода для газа, поставляющегося из России по "Силе Сибири", протяженность участка 320 километров,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:45

2022-09-16T14:45

2022-09-16T14:45

экономика

китай

россия

газпром

сила сибири (газопровод)

в мире

природный газ

северный поток — 2

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ПЕКИН, 16 сен - РИА Новости. Китай официально ввел в эксплуатацию еще один участок газопровода для газа, поставляющегося из России по "Силе Сибири", протяженность участка 320 километров, сообщает в пятницу компания PipeChina, ответственная за проект."Китайский участок газопровода (стыкующегося с газопроводом - ред.) "Сила Сибири" Аньпин (провинция Хэбэй) - Тайань (провинция Шаньдун) на востоке Китая 16 сентября был официально сдан в эксплуатацию. Это демонстрирует, что каналы поставок энергии на востоке страны стали еще более совершенными", - говорится в сообщении компании.Сообщается, что участок Аньпин-Тайань является важной частью китайского газопровода, который стыкуется с российской "Силой Сибири", его протяженность 320 километров, пропускная способность 18,9 миллиарда кубических метров газа в год. Строительство этого участка газопровода началось в октябре 2020 года.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, газопровод "Сила Сибири 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может стать заменой для России магистрали "Северный поток — 2". По его словам, окончательная договоренность с Китаем по "Силе Сибири 2" ожидается в ближайшее время, объем поставок составит 50 миллиардов кубометров газа в год. В "Газпроме" говорят о том, что Китай увеличивает заявки на поставки газа по "Силе Сибири", в сентябре они регулярно идут сверх суточных контрактов."Сила Сибири" состоит из двух участков - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) протяженностью около 2200 километров и от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского - почти 800 километров. Первый участок был построен за пять лет и запущен в 2019 году, а второй участок планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года.Первые трубопроводные поставки газа из России в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году выросли в два с половиной раза. "Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20220915/gazprom-1817025229.html

https://ria.ru/20220915/gaz-1816982964.html

https://ria.ru/20220915/gaz-1817059769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, китай, россия, газпром, сила сибири (газопровод), в мире, природный газ, северный поток — 2, хэбэй, тайань, шаньдун