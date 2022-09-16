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Россия выполняла и будет выполнять обязательства по газу, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
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Россия выполняла и будет выполнять обязательства по газу, заявил Путин
Россия выполняла и будет выполнять обязательства по газу, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
Россия выполняла и будет выполнять обязательства по газу, заявил Путин
"Газпром" и Россия всегда выполняли и будут выполнять свои обязательства по газовым контрактам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:20
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владимир путин
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газпром
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. "Газпром" и Россия всегда выполняли и будут выполнять свои обязательства по газовым контрактам, заявил президент РФ Владимир Путин."Газпром" и Россия как выполняли всегда, так и намерены и будут выполнять все свои обязательства в рамках наших договоренностей и контрактов, никаких сбоев здесь никогда не было и не будет", - сказал Путин журналистам по итогам саммита ШОС.Поставки из России ограничены. "Северный поток" 3 сентября не вышел из трехдневного планового ремонта, как ожидалось ранее. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем ГПА КС "Портовая".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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владимир путин, россия, газпром, шос
Владимир Путин, Россия, Газпром, ШОС
19:20 16.09.2022 (обновлено: 19:32 16.09.2022)
 
Россия выполняла и будет выполнять обязательства по газу, заявил Путин

Путин: "Газпром" и Россия всегда выполняли и будут выполнять свои обязательства по газу

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. "Газпром" и Россия всегда выполняли и будут выполнять свои обязательства по газовым контрактам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Газпром" и Россия как выполняли всегда, так и намерены и будут выполнять все свои обязательства в рамках наших договоренностей и контрактов, никаких сбоев здесь никогда не было и не будет", - сказал Путин журналистам по итогам саммита ШОС.
Поставки из России ограничены. "Северный поток" 3 сентября не вышел из трехдневного планового ремонта, как ожидалось ранее. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем ГПА КС "Портовая".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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