19:20 16.09.2022 (обновлено: 19:32 16.09.2022)
Россия выполняла и будет выполнять обязательства по газу, заявил Путин
Путин: "Газпром" и Россия всегда выполняли и будут выполнять свои обязательства по газу
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. "Газпром" и Россия всегда выполняли и будут выполнять свои обязательства по газовым контрактам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Газпром" и Россия как выполняли всегда, так и намерены и будут выполнять все свои обязательства в рамках наших договоренностей и контрактов, никаких сбоев здесь никогда не было и не будет", - сказал Путин журналистам по итогам саммита ШОС.
Поставки из России ограничены. "Северный поток" 3 сентября не вышел из трехдневного планового ремонта, как ожидалось ранее. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем ГПА КС "Портовая".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.