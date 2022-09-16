Запасы газа в хранилищах Европы приближаются к отметке 85 процентов
GIE: подземные газохранилища Европы заполнены почти на 85 процентов
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы продолжается, они заполнены уже почти на 85% при целевом уровне на этот год в 80%, который необходимо было достичь к 1 ноября, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным на конец газовых суток 14 сентября (завершились в 7.00 мск 15 сентября), европейские ПХГ заполнены на 84,71%. При этом прирост за день составил всего 0,22 процентных пункта (п.п.) - минимальный темп за этот месяц. Всего в ПХГ ЕС сейчас примерно 91,64 миллиарда кубометров газа.
По информации GIE, 13 из 18 стран ЕС с газовыми хранилищами превысили по заполненности целевые 80%, установленные в Европе после заметного роста биржевых цен на газ. Речь идет о Бельгии, Хорватии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Испании и Швеции. При этом всего в ЕС 27 государств, следовательно, не во всех есть ПХГ для резервирования "голубого топлива".
Газовые хранилища обычно обеспечивают 25–30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежного прохождения там предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП), считает "Газпром".
Поставки российской компании между тем остаются ограниченными. Так, заявка на прокачку в сторону Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 16 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров. С конца мая показатель держится на уровне 40–42 миллионов. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".
Что же касается газопровода "Северный поток", то его работа с конца августа и вовсе приостановлена, поскольку в ходе планового техобслуживания были выявлены неисправности на единственном работавшем агрегате станции "Портовая". Как сообщал "Газпром", немецкая Siemens осмотрела неполадки и выразила готовность устранить их, но из-за санкций Запада делать это негде.