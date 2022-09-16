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Запасы газа в хранилищах Европы приближаются к отметке 85 процентов - РИА Новости, 16.09.2022
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Запасы газа в хранилищах Европы приближаются к отметке 85 процентов
Запасы газа в хранилищах Европы приближаются к отметке 85 процентов - РИА Новости, 16.09.2022
Запасы газа в хранилищах Европы приближаются к отметке 85 процентов
Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы продолжается, они заполнены уже почти на 85% при целевом уровне на этот год в 80%, который необходимо было... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T09:50
2022-09-16T09:50
экономика
европа
украина
бельгия
евросоюз
газпром
еврокомиссия
северный поток
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы продолжается, они заполнены уже почти на 85% при целевом уровне на этот год в 80%, который необходимо было достичь к 1 ноября, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).Согласно данным на конец газовых суток 14 сентября (завершились в 7.00 мск 15 сентября), европейские ПХГ заполнены на 84,71%. При этом прирост за день составил всего 0,22 процентных пункта (п.п.) - минимальный темп за этот месяц. Всего в ПХГ ЕС сейчас примерно 91,64 миллиарда кубометров газа.По информации GIE, 13 из 18 стран ЕС с газовыми хранилищами превысили по заполненности целевые 80%, установленные в Европе после заметного роста биржевых цен на газ. Речь идет о Бельгии, Хорватии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Испании и Швеции. При этом всего в ЕС 27 государств, следовательно, не во всех есть ПХГ для резервирования "голубого топлива".Газовые хранилища обычно обеспечивают 25–30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежного прохождения там предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП), считает "Газпром".Поставки российской компании между тем остаются ограниченными. Так, заявка на прокачку в сторону Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 16 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров. С конца мая показатель держится на уровне 40–42 миллионов. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".Что же касается газопровода "Северный поток", то его работа с конца августа и вовсе приостановлена, поскольку в ходе планового техобслуживания были выявлены неисправности на единственном работавшем агрегате станции "Портовая". Как сообщал "Газпром", немецкая Siemens осмотрела неполадки и выразила готовность устранить их, но из-за санкций Запада делать это негде.
https://ria.ru/20220915/gaz-1817059769.html
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экономика, европа, украина, бельгия, евросоюз, газпром, еврокомиссия, северный поток, природный газ
Экономика, Европа, Украина, Бельгия, Евросоюз, Газпром, Еврокомиссия, Северный поток, Природный газ
09:50 16.09.2022
 
Запасы газа в хранилищах Европы приближаются к отметке 85 процентов

GIE: подземные газохранилища Европы заполнены почти на 85 процентов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы продолжается, они заполнены уже почти на 85% при целевом уровне на этот год в 80%, который необходимо было достичь к 1 ноября, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Согласно данным на конец газовых суток 14 сентября (завершились в 7.00 мск 15 сентября), европейские ПХГ заполнены на 84,71%. При этом прирост за день составил всего 0,22 процентных пункта (п.п.) - минимальный темп за этот месяц. Всего в ПХГ ЕС сейчас примерно 91,64 миллиарда кубометров газа.
По информации GIE, 13 из 18 стран ЕС с газовыми хранилищами превысили по заполненности целевые 80%, установленные в Европе после заметного роста биржевых цен на газ. Речь идет о Бельгии, Хорватии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словакии, Испании и Швеции. При этом всего в ЕС 27 государств, следовательно, не во всех есть ПХГ для резервирования "голубого топлива".
Газовые хранилища обычно обеспечивают 25–30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежного прохождения там предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП), считает "Газпром".
Поставки российской компании между тем остаются ограниченными. Так, заявка на прокачку в сторону Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 16 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров. С конца мая показатель держится на уровне 40–42 миллионов. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".
Что же касается газопровода "Северный поток", то его работа с конца августа и вовсе приостановлена, поскольку в ходе планового техобслуживания были выявлены неисправности на единственном работавшем агрегате станции "Портовая". Как сообщал "Газпром", немецкая Siemens осмотрела неполадки и выразила готовность устранить их, но из-за санкций Запада делать это негде.

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ЭкономикаЕвропаУкраинаБельгияЕвросоюзГазпромЕврокомиссияСеверный потокПриродный газ
 
 
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