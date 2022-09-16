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В Москве восстанавливают работу по оказанию госуслуг в ГАИ - РИА Новости, 16.09.2022
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В Москве восстанавливают работу по оказанию госуслуг в ГАИ
В Москве восстанавливают работу по оказанию госуслуг в ГАИ - РИА Новости, 16.09.2022
В Москве восстанавливают работу по оказанию госуслуг в ГАИ
ГИБДД Москвы устранила сбой в работе информационных систем в большинстве подразделений ведомства, сообщает столичная ГАИ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2022
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ГИБДД Москвы устранила сбой в работе информационных систем в большинстве подразделений ведомства, сообщает столичная ГАИ в Telegram-канале.В среду ГИБДД сообщала о техническом сбое в работе информационных ресурсов. Услуги по выдаче прав и регистрации машин были приостановлены. Административные процедуры, не связанные с работой системы, выполнялись в обычном режиме."В большинстве подразделений столичной Госавтоинспекции восстановлена работа по оказанию государственных услуг в полном объеме. В настоящее время работы по устранению последствий технического сбоя продолжаются", - говорится в сообщении.
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москва, гибдд мвд рф
Москва, ГИБДД МВД РФ
11:13 16.09.2022 (обновлено: 11:32 16.09.2022)
 
В Москве восстанавливают работу по оказанию госуслуг в ГАИ

В большинстве подразделений ГАИ в Москве восстановили работу по оказанию госуслуг

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ГИБДД Москвы устранила сбой в работе информационных систем в большинстве подразделений ведомства, сообщает столичная ГАИ в Telegram-канале.
В среду ГИБДД сообщала о техническом сбое в работе информационных ресурсов. Услуги по выдаче прав и регистрации машин были приостановлены. Административные процедуры, не связанные с работой системы, выполнялись в обычном режиме.
"В большинстве подразделений столичной Госавтоинспекции восстановлена работа по оказанию государственных услуг в полном объеме. В настоящее время работы по устранению последствий технического сбоя продолжаются", - говорится в сообщении.
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