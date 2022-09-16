https://ria.ru/20220916/gai-1817191319.html
В Москве восстанавливают работу по оказанию госуслуг в ГАИ
В Москве восстанавливают работу по оказанию госуслуг в ГАИ - РИА Новости, 16.09.2022
В Москве восстанавливают работу по оказанию госуслуг в ГАИ
ГИБДД Москвы устранила сбой в работе информационных систем в большинстве подразделений ведомства, сообщает столичная ГАИ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:13
2022-09-16T11:13
2022-09-16T11:32
москва
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ГИБДД Москвы устранила сбой в работе информационных систем в большинстве подразделений ведомства, сообщает столичная ГАИ в Telegram-канале.В среду ГИБДД сообщала о техническом сбое в работе информационных ресурсов. Услуги по выдаче прав и регистрации машин были приостановлены. Административные процедуры, не связанные с работой системы, выполнялись в обычном режиме."В большинстве подразделений столичной Госавтоинспекции восстановлена работа по оказанию государственных услуг в полном объеме. В настоящее время работы по устранению последствий технического сбоя продолжаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220831/elektrosamokaty-1813519022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, гибдд мвд рф
11:13 16.09.2022 (обновлено: 11:32 16.09.2022)
В Москве восстанавливают работу по оказанию госуслуг в ГАИ
В большинстве подразделений ГАИ в Москве восстановили работу по оказанию госуслуг