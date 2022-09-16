https://ria.ru/20220916/gai-1817191319.html

В Москве восстанавливают работу по оказанию госуслуг в ГАИ

В Москве восстанавливают работу по оказанию госуслуг в ГАИ - РИА Новости, 16.09.2022

В Москве восстанавливают работу по оказанию госуслуг в ГАИ

ГИБДД Москвы устранила сбой в работе информационных систем в большинстве подразделений ведомства, сообщает столичная ГАИ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:13

2022-09-16T11:13

2022-09-16T11:32

москва

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ГИБДД Москвы устранила сбой в работе информационных систем в большинстве подразделений ведомства, сообщает столичная ГАИ в Telegram-канале.В среду ГИБДД сообщала о техническом сбое в работе информационных ресурсов. Услуги по выдаче прав и регистрации машин были приостановлены. Административные процедуры, не связанные с работой системы, выполнялись в обычном режиме."В большинстве подразделений столичной Госавтоинспекции восстановлена работа по оказанию государственных услуг в полном объеме. В настоящее время работы по устранению последствий технического сбоя продолжаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220831/elektrosamokaty-1813519022.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, гибдд мвд рф