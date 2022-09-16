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На киноуроках истории в школах будут показывать отечественные фильмы
На киноуроках истории в школах будут показывать отечественные фильмы - РИА Новости, 16.09.2022
На киноуроках истории в школах будут показывать отечественные фильмы
Лучшие советские и российские фильмы будут показывать детям на киноуроках на исторические темы в школах, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:18
2022-09-16T13:18
2022-09-16T13:18
сергей кравцов
россия
единая россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лучшие советские и российские фильмы будут показывать детям на киноуроках на исторические темы в школах, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Когда мы разложили все содержание и посмотрели, какие фильмы можно рекомендовать в начальной школе, основной, старшей, связанные с Великой Отечественной войной... с нашими выдающимися историческими событиями, это и советские фильмы лучшие, и отечественные фильмы. Эти фильмы дополняют изучения предмета", - сказал Кравцов на совместном совещании с партией "Единая Россия".С 1 сентября в российских школах ввели киноуроки на исторические темы. По словам министра просвещения, такие уроки дадут детям дополнительную мотивацию к изучению конкретной темы по истории.
https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813595533.html
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сергей кравцов, россия, единая россия
Сергей Кравцов, Россия, Единая Россия
На киноуроках истории в школах будут показывать отечественные фильмы
Кравцов: на киноуроках истории в школах будут показывать советские и российские фильмы