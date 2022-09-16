https://ria.ru/20220916/filmy-1817234516.html

На киноуроках истории в школах будут показывать отечественные фильмы

На киноуроках истории в школах будут показывать отечественные фильмы - РИА Новости, 16.09.2022

На киноуроках истории в школах будут показывать отечественные фильмы

Лучшие советские и российские фильмы будут показывать детям на киноуроках на исторические темы в школах, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:18

2022-09-16T13:18

2022-09-16T13:18

сергей кравцов

россия

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лучшие советские и российские фильмы будут показывать детям на киноуроках на исторические темы в школах, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Когда мы разложили все содержание и посмотрели, какие фильмы можно рекомендовать в начальной школе, основной, старшей, связанные с Великой Отечественной войной... с нашими выдающимися историческими событиями, это и советские фильмы лучшие, и отечественные фильмы. Эти фильмы дополняют изучения предмета", - сказал Кравцов на совместном совещании с партией "Единая Россия".С 1 сентября в российских школах ввели киноуроки на исторические темы. По словам министра просвещения, такие уроки дадут детям дополнительную мотивацию к изучению конкретной темы по истории.

https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813595533.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей кравцов, россия, единая россия