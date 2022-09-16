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Роскомнадзор заблокировал почти три тысячи видеосервисов с фейками
Роскомнадзор заблокировал почти три тысячи видеосервисов с фейками - РИА Новости, 16.09.2022
Роскомнадзор заблокировал почти три тысячи видеосервисов с фейками
Роскомнадзор с конца февраля заблокировал почти 3 тысячи пиратских видеосервисов с антироссийской пропагандой и фейками, ежесуточная аудитория которых... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:10
2022-09-16T16:10
2022-09-16T16:42
россия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
украина
общество
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Роскомнадзор с конца февраля заблокировал почти 3 тысячи пиратских видеосервисов с антироссийской пропагандой и фейками, ежесуточная аудитория которых составляла более 16 миллионов российских пользователей, сообщили в ведомстве."С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор уже выявил и заблокировал 2953 видеосервиса с пиратским контентом, где распространялись экстремистские материалы. Ежесуточная аудитория подобных ресурсов составляла более 16 миллионов российских интернет-пользователей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РКН.В ведомстве напомнили, что пиратские видеосервисы стали целенаправленно использоваться в антироссийской пропаганде и распространении фейковых материалов о ходе специальной военной операции на Украине."В связи с уходом с российского рынка зарубежных видеосервисов, невозможностью легального доступа к западному контенту возросла интернет-аудитория пиратских ресурсов. Увеличилось и само количество ресурсов с пиратским контентом", - отметили в РКН.Уточняется, что создание и популяризация среди населения подобных материалов ведётся с территории Украины при поддержке ряда других недружественных стран, со стороны которых перестали поступать претензии относительно нарушения их авторских прав при распространении контента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украина, общество
Россия, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Украина, Общество
16:10 16.09.2022 (обновлено: 16:42 16.09.2022)
Роскомнадзор заблокировал почти три тысячи видеосервисов с фейками
Роскомнадзор с конца февраля заблокировал почти три тысячи видеосервисов с фейками