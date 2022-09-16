https://ria.ru/20220916/feyki-1817316206.html

Роскомнадзор заблокировал почти три тысячи видеосервисов с фейками

Роскомнадзор заблокировал почти три тысячи видеосервисов с фейками - РИА Новости, 16.09.2022

Роскомнадзор заблокировал почти три тысячи видеосервисов с фейками

Роскомнадзор с конца февраля заблокировал почти 3 тысячи пиратских видеосервисов с антироссийской пропагандой и фейками, ежесуточная аудитория которых... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:10

2022-09-16T16:10

2022-09-16T16:42

россия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

украина

общество

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Роскомнадзор с конца февраля заблокировал почти 3 тысячи пиратских видеосервисов с антироссийской пропагандой и фейками, ежесуточная аудитория которых составляла более 16 миллионов российских пользователей, сообщили в ведомстве."С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор уже выявил и заблокировал 2953 видеосервиса с пиратским контентом, где распространялись экстремистские материалы. Ежесуточная аудитория подобных ресурсов составляла более 16 миллионов российских интернет-пользователей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РКН.В ведомстве напомнили, что пиратские видеосервисы стали целенаправленно использоваться в антироссийской пропаганде и распространении фейковых материалов о ходе специальной военной операции на Украине."В связи с уходом с российского рынка зарубежных видеосервисов, невозможностью легального доступа к западному контенту возросла интернет-аудитория пиратских ресурсов. Увеличилось и само количество ресурсов с пиратским контентом", - отметили в РКН.Уточняется, что создание и популяризация среди населения подобных материалов ведётся с территории Украины при поддержке ряда других недружественных стран, со стороны которых перестали поступать претензии относительно нарушения их авторских прав при распространении контента.

https://ria.ru/20220916/izyum-1817184679.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), украина, общество