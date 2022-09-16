https://ria.ru/20220916/festival-1817457604.html
На Кубани пройдет краевой фестиваль семейных традиций
На Кубани пройдет краевой фестиваль семейных традиций - РИА Новости, 16.09.2022
На Кубани пройдет краевой фестиваль семейных традиций
На Кубани 17 сентября пройдет краевой фестиваль семейных традиций "Казачьему роду нэма пэрэводу", сообщили региональные власти. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T21:08
2022-09-16T21:08
2022-09-16T21:08
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. На Кубани 17 сентября пройдет краевой фестиваль семейных традиций "Казачьему роду нэма пэрэводу", сообщили региональные власти.Фестиваль пройдёт на территории выставочного комплекса "Атамань"."Фестиваль "Казачьему роду нэма пэрэводу" состоится 17 сентября. Он соберет лучших кузнецов Кубани, которые покажут свое мастерство и помогут всем желающим сделать подкову на счастье. Творческие коллективы исполнят казачьи песни, рукодельницы помогут сделать кукол, которые будут оберегать счастье в доме", - говорится в сообщении администрации региона.Уточняется, что всего в текущем сезоне в Атамани запланировано более двадцати различных фестивалей, праздников и выставочных проектов.Фестивальный сезон продлится до конца октября и завершится традиционным краевым праздником "День станицы Атамань". График фестивалей на 2022 год доступен на сайте выставочного комплекса.Как добавили в администрации края, дети и молодежь от 14 до 22 лет могут посетить Атамань по Пушкинской карте.
https://ria.ru/20220916/kazaki-1817366212.html
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краснодарский край, россия
Краснодарский край, Россия
На Кубани пройдет краевой фестиваль семейных традиций
На Кубани пройдет краевой фестиваль семейных традиций "Казачьему роду нэма пэрэводу"
КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. На Кубани 17 сентября пройдет краевой фестиваль семейных традиций "Казачьему роду нэма пэрэводу", сообщили региональные власти.
Фестиваль пройдёт на территории выставочного комплекса "Атамань".
"Фестиваль "Казачьему роду нэма пэрэводу" состоится 17 сентября. Он соберет лучших кузнецов Кубани, которые покажут свое мастерство и помогут всем желающим сделать подкову на счастье. Творческие коллективы исполнят казачьи песни, рукодельницы помогут сделать кукол, которые будут оберегать счастье в доме", - говорится в сообщении администрации региона.
Уточняется, что всего в текущем сезоне в Атамани запланировано более двадцати различных фестивалей, праздников и выставочных проектов.
Фестивальный сезон продлится до конца октября и завершится традиционным краевым праздником "День станицы Атамань". График фестивалей на 2022 год доступен на сайте выставочного комплекса.
Как добавили в администрации края, дети и молодежь от 14 до 22 лет могут посетить Атамань по Пушкинской карте.