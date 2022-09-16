https://ria.ru/20220916/festival-1817457604.html

На Кубани пройдет краевой фестиваль семейных традиций

На Кубани пройдет краевой фестиваль семейных традиций - РИА Новости, 16.09.2022

На Кубани пройдет краевой фестиваль семейных традиций

На Кубани 17 сентября пройдет краевой фестиваль семейных традиций "Казачьему роду нэма пэрэводу", сообщили региональные власти. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T21:08

2022-09-16T21:08

2022-09-16T21:08

краснодарский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813267957_0:100:2730:1636_1920x0_80_0_0_1b899872bd5e465ddde330744f378c27.jpg

КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. На Кубани 17 сентября пройдет краевой фестиваль семейных традиций "Казачьему роду нэма пэрэводу", сообщили региональные власти.Фестиваль пройдёт на территории выставочного комплекса "Атамань"."Фестиваль "Казачьему роду нэма пэрэводу" состоится 17 сентября. Он соберет лучших кузнецов Кубани, которые покажут свое мастерство и помогут всем желающим сделать подкову на счастье. Творческие коллективы исполнят казачьи песни, рукодельницы помогут сделать кукол, которые будут оберегать счастье в доме", - говорится в сообщении администрации региона.Уточняется, что всего в текущем сезоне в Атамани запланировано более двадцати различных фестивалей, праздников и выставочных проектов.Фестивальный сезон продлится до конца октября и завершится традиционным краевым праздником "День станицы Атамань". График фестивалей на 2022 год доступен на сайте выставочного комплекса.Как добавили в администрации края, дети и молодежь от 14 до 22 лет могут посетить Атамань по Пушкинской карте.

https://ria.ru/20220916/kazaki-1817366212.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, россия