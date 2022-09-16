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В ШОС призвали к справедливой системе управления энергоресурсами - РИА Новости, 16.09.2022
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В ШОС призвали к справедливой системе управления энергоресурсами
В ШОС призвали к справедливой системе управления энергоресурсами - РИА Новости, 16.09.2022
В ШОС призвали к справедливой системе управления энергоресурсами
Лидеры Шанхайской организации сотрудничества выступили за формирование справедливой глобальной системы управления энергоресурсами, а также указали на... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:28
2022-09-16T15:28
самарканд
шос
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидеры Шанхайской организации сотрудничества выступили за формирование справедливой глобальной системы управления энергоресурсами, а также указали на необходимость оказания помощи нуждающимся странам, говорится в совместном заявлении лидеров, посвященном обеспечению мировой энергетической безопасности.Документ принят по итогам саммита ШОС в Самарканде."Выступаем за укрепление координации политики в области энергетики, совместное формирование справедливой и сбалансированной глобальной системы управления энергетическими ресурсами, в том числе оказание нуждающимся и развивающимся государствам необходимой поддержки и гуманитарной помощи в таких формах, как финансирование, использование технологий для наращивания потенциала, чтобы обеспечить для этих государств доступность и ценовую приемлемость энергии", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.Также лидеры ШОС выступили за укрепление взаимодействия между странами-поставщиками, транзитными странами и странами-потребителями для гарантирования безопасности и стабильности международных каналов транспортировки энергоресурсов и обеспечения бесперебойного функционирования глобальной производственно-сбытовой цепочки.
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самарканд, шос
Самарканд, ШОС
15:28 16.09.2022
 
В ШОС призвали к справедливой системе управления энергоресурсами

Лидеры ШОС выступили за справедливую глобальную систему управления энергоресурсами

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев / Перейти в медиабанкЗаседание ШОС
Заседание ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
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Заседание ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидеры Шанхайской организации сотрудничества выступили за формирование справедливой глобальной системы управления энергоресурсами, а также указали на необходимость оказания помощи нуждающимся странам, говорится в совместном заявлении лидеров, посвященном обеспечению мировой энергетической безопасности.
Документ принят по итогам саммита ШОС в Самарканде.
"Выступаем за укрепление координации политики в области энергетики, совместное формирование справедливой и сбалансированной глобальной системы управления энергетическими ресурсами, в том числе оказание нуждающимся и развивающимся государствам необходимой поддержки и гуманитарной помощи в таких формах, как финансирование, использование технологий для наращивания потенциала, чтобы обеспечить для этих государств доступность и ценовую приемлемость энергии", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Также лидеры ШОС выступили за укрепление взаимодействия между странами-поставщиками, транзитными странами и странами-потребителями для гарантирования безопасности и стабильности международных каналов транспортировки энергоресурсов и обеспечения бесперебойного функционирования глобальной производственно-сбытовой цепочки.

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